Giá heo hơi hôm nay 25.12.2025: Phía nam cũng tăng nhiệt

Ở miền Bắc, giá heo hơi tạm thời ổn định ở mức rất cao 70.000 đồng/kg. Riêng Hưng Yên cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg; ngược lại, với 68.000 đồng/kg, Lai Châu là địa phương có giá thấp nhất khu vực; cao hơn 1.000 đồng có Điện Biên, Sơn La và Lạng Sơn.



Giá heo ở các tỉnh thành phía nam tăng trong khi phía bắc đứng ở mức cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An có giá cao nhất 70.000 đồng/kg và Hà Tĩnh 68.000 đồng/kg. Khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai đồng giá 66.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng lên tương ứng 65.000 - 66.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng vẫn giữ mức 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi tăng đã mở rộng sang khu vực phía nam khi nhiều tỉnh thành đồng loạt lên 1.000 đồng như Đồng Nai và TP.HCM 65.000 đồng/kg, Tây Ninh 64.000 đồng; Cần Thơ và An Giang 62.000 đồng/kg - bằng với Cà Mau và là mức thấp nhất cả nước hiện tại. Cao hơn có Vĩnh Long và Đồng Tháp với 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên 66.500 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam bán heo hơi ở miền Bắc 66.500 đồng còn miền Nam 65.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, nhu cầu tiêu thụ thịt tăng trong đợt lễ Noel và năm mới nên lượng heo về nhà máy đạt trung bình từ 5.500 - 5.800 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng nhẹ như ba rọi 145.000 đồng/kg, sườn non 177.000 đồng/kg, nạc dăm 154.000 đồng/kg, nạc vai 115.000 đồng/kg, nạc đùi 114.000 đồng/kg, thịt xay 123.000 đồng, mỡ heo 75.000 đồng/kg…