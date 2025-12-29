Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 29.12.2025: Tiếp tục giảm nhiệt

Đinh Đang
Đinh Đang
29/12/2025 08:40 GMT+7

Giá heo hơi sau khi xuất hiện mức đỉnh 71.000 đồng trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng giảm nhiệt và lùi về mức 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29.12.2025: Tiếp tục giảm nhiệt- Ảnh 1.

Giá thịt heo đang tăng lên trong thời điểm cận tết

ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận diễn biến giảm giá tại một số địa phương trong ngày đầu tuần. Trong đó, các tỉnh thành như Hải Phòng, Ninh Bình, Sơn La điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.  Với biến động này, chỉ còn duy nhất tỉnh Hưng Yên có giá heo hơi đạt 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi không còn duy trì đà tăng như cuối tuần trước mà đồng loạt giữ giá đi ngang trong sáng nay, đồng thời có sự phân hóa khá lớn giữa các địa phương. Trong đó Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là hai địa phương giữ mức giao dịch cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg; ở chiều ngược lại, Lâm Đồng có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. 

Thị trường phía nam ghi nhận giá heo hơi Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg, xuống 61.000 đồng/kg, đây cũng là mức giao dịch thấp nhất cả nước. Hiện tại, heo hơi khu vực này được mua bán từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và TP.HCM vẫn là hai địa phương giữ giá heo hơi cao nhất vùng, đạt 65.000 đồng/kg.

Trong diễn biến chững lại của thị trường, Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đang điều chỉnh giá heo hơi loại 1 ở khu vực phía bắc tăng lên 68.500 đồng/kg; thị trường miền Nam ở mức 66.000 đồng/kg. Từ đó có thể dự đoán thị trường heo hơi khả năng sẽ trở lại đà tăng trong vài ngày tới, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao hơn trong dịp cuối năm.  

Giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành quay đầu giảm trong khi một số địa phương nam Trung bộ tiếp tục tăng.

