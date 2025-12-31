Giá heo hơi hôm nay 31.12.2025: Chững giá trước thềm năm mới

Giá thịt heo đã dần ổn định khi chuẩn bị bước qua năm 2026 ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi phía bắc ghi nhận giá heo đồng loạt đi ngang trong ngày cuối cùng của năm 2025, duy trì giao dịch quanh mức 68.000-69.000 đồng/kg. Cụ thể, tại các địa phương gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên, giá heo hơi đạt 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ở các tỉnh thành còn lại trong vùng, giá heo hơi giữ ổn định quanh mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây nguyên chỉ ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An, lùi về mức 67.000 đồng/kg, còn lại các địa phương khác vẫn giữ ổn định trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hoá và Đắk Lắk là hai địa phương giữ giá cao nhất khu vực, đạt 68.000 đồng/kg.

Ngược lại với diễn biến trên, thị trường heo hơi phía nam vẫn duy trì đà tăng nhẹ. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long lên cùng mức 63.000 đồng/kg; Tây Ninh đạt 65.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại khu vực miền Nam hiện dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh đang là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 65.000 đồng/kg.

Bước qua năm 2026, ngành chăn nuôi nội địa được dự báo sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn, trong đó thể hiện rõ xu hướng chăn nuôi hiện đại, công nghiệp thay thế dần các mô hình nông hộ truyền thống quy mô nhỏ. Ước tính đến năm 2030, cơ cấu chăn nuôi của hộ nông dân sẽ thu hẹp đáng kể, chỉ còn chiếm khoảng 25% tổng thị phần. Trong khi đó, giá thịt heo trong nước đang cao hơn khá nhiều so với giá heo thế giới, nguồn hàng thịt đông lạnh nhập khẩu từ một số quốc gia có giá chỉ 42.000-45.000 đồng/kg, tạo sức ép lớn lên thịt heo trong nước, đặc biệt ở phân khúc chế biến và bếp ăn công nghiệp.