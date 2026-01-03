Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 3.1.2026: Duy trì mức cao

Chí Nhân
Chí Nhân
03/01/2026 08:47 GMT+7

Giá heo hơi duy trì mức cao trên toàn quốc, đặc biệt ở miền Bắc, thấp nhất cũng lên đến 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Bắc thấp nhất 67.000 đồng/kg ghi nhận tại Lai Châu. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3.1.2026: Duy trì mức cao - Ảnh 1.

Giá heo hơi duy trì mức cao trên cả nước

ẢNH: CTV

Ở miền Trung, giá heo hơi cao nhất 68.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, thấp nhất 64.000 đồng ghi nhận tại Lâm Đồng. Giá phổ biến 66.000 đồng/kg tại loạt địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Các địa phương còn lại đồng giá 67.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam vẫn là nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước nhờ nguồn cung ổn định. Trong đó cao nhất 65.000 đồng/kg tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Giá heo hơi ở An Giang và Cần Thơ thấp nhất cả nước với 62.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau là 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 66.000 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam giữ giá heo hơi ở miền Bắc 68.500 đồng và miền Nam 66.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi duy trì mức cao khiến việc tái đàn phát triển nhanh kéo giá heo giống tăng mạnh, phổ biến từ 2,25 - 2,3 triệu đồng/con (10kg), tăng thêm từ 50.000 - 100.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động từ 5.600 - 5.700 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, nạc vai 118.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 127.000 đồng, mỡ heo 78.000 đồng/kg…

