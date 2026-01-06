Giá heo hơi hôm nay 6.2026: Xoay chiều tăng

Sau một ngày giảm trên diện rộng, giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành miền Bắc quay đầu tăng. Cụ thể, Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg, mức cao nhất hiện tại và bằng với Hải Phòng, Bắc Ninh. Bên cạnh đó, cùng mức tăng 1.000 đồng có Thái Nguyên và Tuyên Quang lên 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg duy trì tại Lào Cai, Lai Châu và Lạng Sơn. Các địa phương còn lại đồng giá 68.000 đồng/kg.



Giá heo ở các tỉnh thành phía bắc tăng lại ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi biến động trái chiều khi Thanh Hóa tăng 1.000 đồng lên 68.000 đồng/kg và Khánh Hòa lên 67.000 đồng/kg; ngược lại, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng còn 66.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 64.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường ổn định, giá cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Thấp nhất khu vực và cả nước là An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ 62.000/kg; trong khi Đồng Tháp và Cà Mau vẫn giữ mức 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình cả nước 65.900 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam vẫn giữ giá bán heo hơi ở miền Bắc 68.500 đồng/kg và miền Nam 66.000 đồng/kg. Giá heo giống tiếp tục tăng thêm 50.000 - 100.000 đồng lên 2,35 - 2,4 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động từ 5.600 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị duy trì phổ biến như ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, nạc vai 118.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 127.000 đồng, mỡ heo 77.000 đồng/kg…