Giá heo hơi hôm nay 8.2026: Có thể đạt mốc 75.000 đồng/kg

Giá heo hơi ở miền Bắc đồng loạt tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg ở Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Điện Biên. Mức cao nhất khu vực hiện 70.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong khi đó, Lai Châu là nơi có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg; các địa phương còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.



Giá heo tăng trở lại sau vài ngày giảm nhẹ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung giá heo hơi tăng đến 2.000 đồng lên 70.000 đồng/kg tại Nghệ An; cùng đạt mốc 70.000 đồng/kg nhưng Thanh Hóa chỉ tăng 1.000 đồng. Cùng tăng 1.000 đồng còn có Hà Tĩnh lên 67.000 đồng/kg và Lâm Đồng là 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng tăng 1.000 lên 66.000 đồng/kg ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và TP.HCM; còn Vĩnh Long lên 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì mức giá từ 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình cả nước là 66.600 đồng/kg; Công ty C.P Việt Nam vẫn giữ giá bán heo hơi ở miền Bắc là 68.500 đồng/kg nhưng tăng 1.000 đồng ở miền Nam lên 67.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng sản lượng thịt hơi mà ngành chăn nuôi cung cấp ra thị trường trong năm nay khoảng 8,67 triệu tấn cùng 21 tỉ quả trứng và 1,3 triệu tấn sữa. Với nguồn cung hiện nay hoàn toàn đảm bảo nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thông thường dịp cuối năm đặc biệt là giáp tết nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao nên giá heo hơi bình thường từ 5 - 10%. Dự báo giá heo hơi mùa cao điểm có thể tăng lên mức 75.000 đồng/kg, với điều kiện không phát sinh tình huống bất ngờ liên quan đến dịch bệnh.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động từ 5.600 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị duy trì phổ biến như: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, nạc vai 118.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 127.000 đồng, mỡ heo 77.000 đồng/kg…

