Giá heo hơi hôm nay 12.1.2026: Chạm ngưỡng 75.000 đồng/kg

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo bắt đầu tăng lên khi bước vào mùa lễ tết cuối năm ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi chạm mức cao nhất 74.000 đồng/kg ở Bắc Ninh. Các địa phương còn lại hôm nay cũng tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 71.000 - 74.000 đồng/kg, và đây hiện là khu vực có giá cao nhất cả nước.

Miền Trung cũng tăng giá nhanh với mức cao nhất đạt 73.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An là 72.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức tăng trên, heo hơi tại Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng 69.000 đồng/kg; Lâm Đồng 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, heo hơi khu vực này đang được thu mua trong khoảng 66.000 - 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại thị trường miền Nam cũng tăng 1.000 đồng/kg trong sáng nay. Cụ thể, heo hơi tại Tây Ninh và TP.HCM cùng lên mức 67.000 đồng/kg; Vĩnh Long chạm mốc 65.000 đồng/kg; An Giang đạt 63.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực dao động từ 63.000 - 67.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Theo nhận định của cơ quan quản lý ngành chăn nuôi, giá thịt heo hơi sẽ tăng cao trong mùa lễ tết, nhưng sẽ khó vượt qua mốc 75.000 đồng/kg. Thực tế, các công ty lớn như C.P Việt Nam cũng đã ổn định giá niêm yết ở mức cao nhất là 68.000 đồng/kg không điều chỉnh tăng thêm trong nhiều ngày qua.

Ngược lại, các chợ đầu mối và chợ truyền thống, giá thịt heo điều chỉnh tăng theo nhu cầu từng ngày, hiện các loại thịt phổ biến như sườn non, ba rọi, cốt lết, thịt nạc… đều không còn giá dưới 100.000 đồng/kg.