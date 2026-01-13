Giá heo hơi hôm nay 13.1.2026: Tiếp tục tăng nhiệt

Giá heo hơi tăng đã khiến nhiều địa phương ở miền Bắc chạm mốc 75.000 đồng/kg. Đáng chú ý, có đến 5 địa phương cùng tăng 3.000 đồng lên 75.000 đồng/kg là Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng. Nhiều tỉnh thành khác cũng tăng 2.000 đồng là Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hưng Yên chạm mốc 75.000 đồng/kg; còn Lạng Sơn và Sơn La đạt 74.000 đồng/kg; riêng Lai Châu lên 73.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Riêng tỉnh Bắc Ninh tăng ít nhất, chỉ 1.000 đồng nhưng cũng chạm mốc cao nhất là 75.000 đồng/kg.



Giá heo tăng nhiệt ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An đứng ở mức lần lượt là 73.000 và 72.000 đồng/kg, giá heo hơi ở các địa phương trong khu vực đồng loạt tăng 1.000 đồng: Hà Tĩnh lên 71.000 đồng/kg còn Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cán mốc 70.000 đồng/kg; các địa phương còn lại trong khu vực đồng loạt lên 69.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng mới đạt 68.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam - khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước, cũng tăng giá. Mức tăng 2.000 đồng ghi nhận tại TP.HCM, Đồng Nai lên 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Cần Thơ đạt 65.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng loạt tăng 1.000 đồng như Tây Ninh đạt 68.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng 66.000 đồng/kg, Cà Mau là 65.000 đồng và An Giang 64.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 70.400 đồng/kg, tuy nhiên chênh lệch giữa các miền hiện khá cao, phổ biến từ 5.000 - 8.000 đồng/kg, nguyên nhân do nguồn cung thiếu hụt cục bộ. Bên cạnh đó, giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam cũng tăng thêm 1.000 đồng ở miền Bắc lên 69.500 đồng, miền Nam là 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi duy trì mức cao khiến nhu cầu heo giống phục vụ tái đàn tăng theo. Giá heo giống tiếp tục tăng thêm 50.000 - 100.000 đồng lên 2,4 - 2,5 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị bắt đầu nhích nhẹ như: ba rọi 158.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, nạc dăm 163.000 đồng/kg, nạc vai 120.000 đồng/kg, nạc đùi 119.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 78.000 đồng/kg…