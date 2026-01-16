Giá heo hơi hôm nay 16.1.2026: Cao nhất 76.000 đồng/kg

Giá thịt heo đang tăng cao trong dịp cuối năm ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng giá vẫn đang được kéo dài. Tại miền Bắc, giá heo duy trì ổn định trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg. Trong đó, duy nhất Lai Châu ghi nhận mức 74.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, heo hơi được thu mua 75.000 và 76.000 đồng/kg.



Giá heo hơi miền Trung nhích nhẹ 1.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cùng lên 72.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất khu vực 74.000 đồng/kg ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An; trong khi Lâm Đồng vẫn là địa phương đang có giá heo thấp nhất khu vực với 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng duy trì đà tăng trong sáng nay. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Đồng Nai và TP.HCM cùng đạt mức 71.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long chạm mốc 70.000 đồng/kg; Cà Mau 68.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 66.000 - 71.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Theo Bộ NN-MT, dịch tả heo châu Phi hiện vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm 2025, cả nước xảy ra 2.453 ổ dịch (tăng 53,93% so với cùng kỳ năm trước) tại 1.685 xã, phường thuộc 34 tỉnh, thành phố; số heo chết và tiêu hủy là gần 1,3 triệu con (tăng hơn 13 lần so với cùng kỳ). Hiện cả nước có 467 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại 31 tỉnh, thành phố.