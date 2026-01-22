Giá heo hơi hôm nay 22.1.2026: Sắc xanh khắp nơi, xuất hiện đỉnh mới

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, trong số này có Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng và Tuyên Quang lên 78.000 đồng/kg, cao nhất cả nước hiện nay. Cùng tăng 1.000 đồng nhưng nhiều tỉnh thành như: Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Biện Biên, Lào Cai đạt 77.000 đồng/kg; riêng Lai Châu mới lên mức 76.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Ngoài Sơn La vẫn giữ giá ngày hôm trước là 76.000 đồng/kg thì Quảng Ninh và Lạng Sơn cũng giữ mức giá cũ là 77.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục tăng kéo giá thịt bán lẻ tăng theo ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Trung cũng tăng 1.000 đồng, ở Nghệ An lên 76.000 đồng/kg là mức cao nhất khu vực, bằng với Thanh Hóa. Các địa phương còn lại đồng loạt tăng 1.000 đồng như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, lên 75.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng mới đạt 74.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại cũng dao động trong khoảng từ 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở TP.HCM, Đồng Nai và Vĩnh Long, lên 75.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nhiều tỉnh thành khác tăng 1.000 đồng là Tây Ninh lên 74.000 đồng/kg và An Giang lên 72.000 đồng/kg cùng mức với Cần Thơ và Cà Mau, thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 75.200 đồng/kg. Không chỉ Việt Nam, giá heo hơi nhiều nước trong khu vực cũng tăng, cụ thể như tại Trung Quốc đạt mức 50.700 đồng/kg, cao hơn khoảng 5.000 đồng so với cuối năm 2025.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tiếp tục tăng nhẹ phổ biến như: ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 185.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 127.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 134.000 đồng, mỡ heo 79.000 đồng/kg…