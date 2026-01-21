Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 21.1.2026: Không còn giá 70.000 đồng/kg

Đinh Đang
21/01/2026 08:40 GMT+7

Giá heo hơi đã đạt bình quân 74.600 đồng/kg trên cả nước. Diễn biến này đã vượt ngoài dự đoán khi chưa đến thời điểm tiêu thụ mạnh nhất vào mùa tết nhưng giá thịt heo đã ở mức cao.

Giá heo hơi hôm nay 21.1.2026: Không còn giá 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá thịt heo đang tăng cao khi thời điểm lễ tết đang đến gần

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giữ đà tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa mức giao dịch lên khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương gồm TP. Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên đang có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 77.000 đồng/kg. Các tỉnh xung quanh như Thái Nguyên, TP. Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cũng đạt 76.000 đồng/kg; Lai Châu chạm mốc 75.000 đồng/kg. Đây là khu vực đang có giá heo hơi cao nhất cả nước, giá giao dịch bình quân 76.400 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung cũng ghi nhận diễn biến tăng giá heo hơi trên diện rộng với mức tăng phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực là 76.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hoá. Các tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk cùng chạm mốc 75.000 đồng/kg. Sau nhịp điều chỉnh, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, với mức 73.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, heo hơi được mua bán với giá 74.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá thu mua heo hơi ở nhiều địa phương tiếp tục nhích lên trong sáng nay, với mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm trước. Trong đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau là các tỉnh có mức tăng mạnh nhất là 2.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại Đồng Tháp vươn lên dẫn đầu khu vực, chạm mốc 75.000 đồng/kg. Tiếp đó, các địa phương khác gồm Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long cùng đạt 74.000 đồng/kg; Tây Ninh lên mức 73.000 đồng/kg; Cần Thơ và Cà Mau cùng giá 72.000 đồng/kg; An Giang đạt 71.000 đồng/kg. 

Như vậy giá heo hơi trên toàn quốc hiện tại đang được thu mua từ 71.000 - 77.000 đồng/kg, mức giá 70.000 đồng/kg đã biến mất. Mức giá hiện nay đang cao hơn 5.000 - 7.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm trước, vượt trên mức giá dự đoán của các doanh nghiệp là 75.000 đồng/kg khi bước vào cao điểm tết. 

