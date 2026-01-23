Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 23.1.2026: Tiến sát mốc 80.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
23/01/2026 08:54 GMT+7

Giá heo hơi đang duy trì xu hướng tăng mạnh, nhiều địa phương phía bắc đã đạt đến 79.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.1.2026: Tiến sát mốc 80.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Giá thịt heo đang tăng lên ở các kênh bán lẻ

ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường miền Bắc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giá heo hơi hôm nay tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương. Đáng chú ý, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đã ghi nhận giá heo hơi đạt mức 79.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương khác gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ cùng 78.000 đồng/kg; Lai Châu và Sơn La có mức giá thấp nhất khu vực với 77.000 đồng/kg. Như vậy, sau điều chỉnh, các thương lái phía bắc đang thu mua heo hơi 77.000 - 79.000 đồng/kg. Đây hiện là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Cùng xu hướng đi lên trong sáng nay, thị trường miền Trung đang có giá heo hơi dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cao nhất khu vực với 77.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 76.000 đồng/kg; các địa phương còn lại 75.000 đồng/kg.

Tương tự hai khu vực trên, thị trường heo hơi phía nam cũng duy trì đà tăng trong sáng nay. Cụ thể, Đồng Nai, Đồng Tháp và TP.HCM cùng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch tại mức 76.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 75.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác như An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh Long, heo hơi tiếp tục giữ giá đi ngang. Hiện tại, giá heo miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đã tăng lên mức 76.000 đồng/kg, cao hơn giá heo niêm yết của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam 3.000 đồng/kg. Với diễn biến này, có thể dự đoán giá heo hơi sẽ vượt mốc 80.000 đồng/kg trong thời gian trước tết. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 22.1.2026: Sắc xanh khắp nơi, xuất hiện đỉnh mới

Giá heo hơi hôm nay 22.1.2026: Sắc xanh khắp nơi, xuất hiện đỉnh mới

Giá heo hơi tiếp tục tăng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt một số địa phương xuất hiện mức đỉnh mới.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận