Giá heo hơi hôm nay 23.1.2026: Tiến sát mốc 80.000 đồng/kg

Giá thịt heo đang tăng lên ở các kênh bán lẻ ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường miền Bắc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giá heo hơi hôm nay tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương. Đáng chú ý, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đã ghi nhận giá heo hơi đạt mức 79.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương khác gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ cùng 78.000 đồng/kg; Lai Châu và Sơn La có mức giá thấp nhất khu vực với 77.000 đồng/kg. Như vậy, sau điều chỉnh, các thương lái phía bắc đang thu mua heo hơi 77.000 - 79.000 đồng/kg. Đây hiện là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Cùng xu hướng đi lên trong sáng nay, thị trường miền Trung đang có giá heo hơi dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cao nhất khu vực với 77.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 76.000 đồng/kg; các địa phương còn lại 75.000 đồng/kg.

Tương tự hai khu vực trên, thị trường heo hơi phía nam cũng duy trì đà tăng trong sáng nay. Cụ thể, Đồng Nai, Đồng Tháp và TP.HCM cùng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch tại mức 76.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 75.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác như An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh Long, heo hơi tiếp tục giữ giá đi ngang. Hiện tại, giá heo miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đã tăng lên mức 76.000 đồng/kg, cao hơn giá heo niêm yết của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam 3.000 đồng/kg. Với diễn biến này, có thể dự đoán giá heo hơi sẽ vượt mốc 80.000 đồng/kg trong thời gian trước tết.