Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Vì sao cung tăng nhưng giá bất động sản vẫn tăng?

Đình Sơn
Đình Sơn
25/01/2026 17:18 GMT+7

Năm 2025, nguồn cung dù đã tăng mạnh nhưng giá bất động sản vẫn tiếp tục "leo thang". Vì sao?

Căn hộ chung cư tăng từ 20 - 30%

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản quý 4/2025 và cả năm 2025 cho thấy, cả nước đã chấp thuận chủ trương đầu tư 428 dự án nhà ở thương mại với tổng mức đầu tư khoảng 3,8 triệu tỉ đồng.

Trong đó, cấp phép xây dựng mới 93 dự án với quy mô khoảng 37.686 căn, bằng 117% so với năm 2024; đã hoàn thành xây dựng 88 dự án với quy mô khoảng 29.901 căn, bằng 127% so với năm 2024. Ngoài ra có 300 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với quy mô khoảng 108.787 căn, khoảng 147% so với năm 2024.

Dù nguồn cung tăng mạnh, nhưng theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư vẫn tiếp tục tăng từ 20 - 30%, trong đó một số khu vực tăng trên 40% so với năm 2024, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Giá biệt thự và nhà liền kề trong dự án tăng từ 10 - 20% so với năm 2024, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ và khu vực trung tâm.

Vì sao nguồn cung tăng mạnh, nhưng giá bất động sản vẫn 'leo thang'- Ảnh 1.

Dù nguồn cung tăng mạnh nhưng giá không hề giảm mà vẫn tiếp tục tăng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không chỉ vậy, giá đất nền tăng từ 20 - 25% so với năm 2024. Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cao tầng có mức tăng 11% so với năm 2024 và bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng thấp tầng có mức tăng 5% so với năm 2024.

Điển hình như tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt khoảng 100 triệu đồng/m2, tăng tới 40% so với năm trước. TP.HCM giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt khoảng 111 triệu đồng/m2, tăng khoảng 23% so với năm 2024.

Thậm chí mới đây, giới đầu tư bất động sản tại TP.HCM "rúng động" khi giá căn hộ tại Thủ Thiêm đã lập đỉnh 590 triệu đồng/m2. Tại đây, giá bán căn hộ ở thị trường thứ cấp cho một căn hộ 4 phòng ngủ, diện tích 179 m2 có giá 115 tỉ đồng, căn penthouse giao nhà thô giá 740 triệu đồng/m2

Mức giá này được xem là "điên rồ" bởi trước đó giá căn hộ trên thị trường sơ cấp tại đây chỉ dao động từ 300 - 350 triệu đồng/m2, thậm chí tại khu vực quận 1 đang giao dịch cũng chỉ hơn 500 triệu đồng mỗi m2.

Do chủ đầu tư đẩy giá

Ông Nguyễn Hoàng, Phó giám đốc Học viện Eagle Academy cho rằng, có mấy điểm khiến cho nguồn cung dù tăng nhưng giá vẫn không hề giảm.

Thứ nhất, sau những đợt bất động sản đóng băng và nóng trở lại, giá bao giờ cũng bật tăng mạnh. Chiếu theo logic đó, giá bất động sản năm 2025 tăng tương đương như mức tăng của những lần trước, thậm chí chậm hơn.

Thứ 2, nguồn cung ở TP.HCM và các tỉnh giáp ranh tăng nhưng căn hộ hạng C, B và tập trung nhiều ở Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, còn TP.HCM cũ vẫn tập trung hạng B, A, hạng sang. Những dự án mới mở bán có mức tăng giá mạnh đã kéo giá các dự án khác tăng theo, kể cả thị trường thứ cấp. 

Thứ 3, chi phí đầu vào như lạm phát, giá đất, vật liệu xây dựng, tâm lý thị trường... đề tăng đã thiết lập mặt bằng giá mới trên thị trường. 

Ngoài ra, nửa đầu năm 2025, thị trường khá "hưng phấn" trước thông tin sáp nhập và cơn sốt cục bộ đầu tư thứ cấp đã tác động không nhỏ lên mặt bằng giá.

Một lý do nữa, là các dự án bán ở giai đoạn tiếp theo đã tăng giá bán, nhất là các dự án có vị trí đẹp. Điển hình như ở khu Đông, TP.HCM có dự án giai đoạn đầu bán 130 triệu đồng/m2, giai đoạn sau đã đẩy lên hơn 200 triệu đồng/m2. Ở khu vực Bình Dương cũ, nhiều dự án cũng đẩy lên hơn 60 triệu đồng/m2, dù giai đoạn trước bán khoảng 45 triệu đồng/m2.

Vì sao nguồn cung tăng mạnh, nhưng giá bất động sản vẫn 'leo thang'- Ảnh 2.

Dù tăng, nhưng nguồn cung khu vực TP.HCM cũ vẫn còn quá ít so với nhu cầu

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Còn theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nguồn cung năm 2025 tăng so với 2024 nhưng mức độ tăng này vẫn còn ít hơn so với giai đoạn 2016 - 2020 (tăng 50 - 60% so với những năm thị trường "đóng băng" trước đó).

Trong khi đó, khẩu vị đầu tư trên thị trường đã thay đổi. Nếu trước đây nhà đầu tư có xu hướng chọn lựa phân khúc đất nền thì giờ đây, phân khúc căn hộ được ưu tiên vì dòng tiền khai thác và tính thanh khoản cao. 

Ngoài ra chính sách bán hàng của các chủ đầu tư thiên về hỗ trợ tài chính gồm hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc... cấu thành vào giá bán sơ cấp khá lớn, từ 8 - 10% giá bán ra. Điều này cũng làm tăng giá bất động sản.



Tin liên quan

UBND TP.HCM phát văn bản 'hối thúc' triển khai bảng giá đất

UBND TP.HCM phát văn bản 'hối thúc' triển khai bảng giá đất

Dù bảng giá đất áp dụng lần đầu từ ngày 1.1.2026 trên toàn địa bàn TP.HCM đã được HĐND TP.HCM thông qua từ ngày 26.12.2025 nhưng mới đây, UBND TP có công văn chỉ đạo các đơn vị, sở, ban ngành, UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai bảng giá đất.

Khám phá thêm chủ đề

Bất động sản căn hộ cao cấp Đất nền địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận