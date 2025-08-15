Vì sao giá đất nền Nam Hòa Xuân tăng vọt?

Mỗi buổi sáng, công viên ven sông tại khu đô thị Nam Hòa Xuân lại trở thành điểm hẹn của nhiều cư dân tới thể dục, tập luyện. "Không gian xanh cùng bầu không khí thoáng đãng cổ vũ sự hứng khởi cho mọi người khi bắt đầu ngày mới", chị Hà, người dân ở khu vực cho biết.

Công viên được quy hoạch hiện đại, đường sá khang trang, sạch đẹp, cảnh quan cây xanh luôn được chăm sóc kỹ lưỡng

Trong khu vực đông nam thành phố, đây là công viên ven sông quy mô lớn nhất với diện tích lên tới 50ha. Đặc biệt, công viên còn phát huy tối đa lợi thế cảnh quan với mặt nước rộng lớn, thơ mộng của sông Cổ Cò phía trước và tầm nhìn hướng thẳng về danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Công viên tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Nam Hòa Xuân, trên trục đường huyết mạch kết nối trung tâm Đà Nẵng với hai di sản thế giới: phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Không gian xanh này được quy hoạch bài bản với chuỗi tiện ích đa dạng: quảng trường trung tâm rộng lớn - điểm dừng chân lý tưởng cho các hoạt động cộng đồng; sân bóng, sân tennis phục vụ nhu cầu thể thao; cùng nhiều hạng mục vui chơi, thư giãn đáp ứng cho mọi lứa tuổi.

Ngoài đại công viên ven sông, hạ tầng khu vực đông nam Đà Nẵng từ lâu đã hình thành nền tảng phát triển đồng bộ, các tiện ích xã hội ở đây không hề kém cạnh khu vực lõi trung tâm với những công trình trọng điểm như sân vận động Hòa Xuân, trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, cùng nhiều dự án thương mại - dịch vụ đang được triển khai. Sự hoàn thiện hạ tầng này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền.

Sau giai đoạn "ngủ đông" vì đại dịch Covid-19, thị trường đất nền Đà Nẵng đang cho thấy những tín hiệu quay trở lại thời kỳ sôi động 2018 - 2019. Báo cáo nửa đầu năm của Savills cho thấy, đất nền tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Giá sơ cấp trung bình của nhà có xây đạt khoảng 207 triệu đồng một m2, trong khi đất nền ở mức 54 triệu đồng một m2. Ở thị trường thứ cấp, mức giá lần lượt là 58 triệu đồng và 41 triệu đồng mỗi m2. Tại Nam Hòa Xuân, giá đất nền một số dự án dao động 38 - 65 triệu đồng một m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Là đô thị được quy hoạch bài bản nhất Đà Nẵng hiện nay, được bao bọc bởi 4 mặt giáp sông, chỉ cách trung tâm thành phố chỉ 1 cây cầu Hòa Xuân dài 400m, khu đô thị Nam Hòa Xuân đang được giới đầu tư Hà Nội, TP.HCM săn lùng nhất hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá tại Đà Nẵng thấp hơn nhiều đất nền các tỉnh thành khác.

Vị trí vừa gần sông, vừa kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch như cụm nút giao Cách mạng tháng 8 - Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân tương lai, giúp di chuyển nhanh đến trung tâm thành phố, sân bay, cũng như các khu vực lân cận đã đưa Nam Hòa Xuân thành đô thị đáng tìm kiếm nhất hiện nay.

Giá trị đất nền tại đây được bảo chứng vững vàng nhờ nằm trong khu đô thị sở hữu pháp lý minh bạch, sổ đỏ trao tay, quy hoạch đồng bộ và cộng đồng dân cư sầm uất. Nhiều người dân cho biết, họ mua để làm tài sản truyền đời cho con cháu, khi quỹ đất cạn kiệt.

Nhiều chuyên gia dự đoán các sản phẩm bất động sản ven sông sẽ tiếp tục tăng trưởng khi Đà Nẵng triển khai dự án "Dòng sông Ánh sáng" trị giá 400 tỉ đồng, đưa đôi bờ sông Hàn thành tâm điểm vui chơi, giải trí và nghệ thuật mới.

Khi diện mạo ven sông được nâng tầm, những căn nhà hướng thủy không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn thừa hưởng trọn vẹn không gian sống sôi động, hiện đại, là tổ ấm “đáng sống” bậc nhất phía đông nam của 'thành phố đáng sống”.