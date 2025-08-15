Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Vì sao giá đất nền Nam Hòa Xuân tăng vọt?

Hà Khanh
Hà Khanh
15/08/2025 17:56 GMT+7

Hạ tầng tiện ích đang trở thành 'đòn bẩy' giúp đông nam Đà Nẵng bứt phá. Từ các dự án giao thông chiến lược, đại công viên ven sông, đến chuỗi trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại, khu vực này đang dần định hình diện mạo một đô thị ven sông năng động với giá trị đầu tư cạnh tranh ngang tầm vùng lõi trung tâm.

Mỗi buổi sáng, công viên ven sông tại khu đô thị Nam Hòa Xuân lại trở thành điểm hẹn của nhiều cư dân tới thể dục, tập luyện. "Không gian xanh cùng bầu không khí thoáng đãng cổ vũ sự hứng khởi cho mọi người khi bắt đầu ngày mới", chị Hà, người dân ở khu vực cho biết.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 1.

Công viên được quy hoạch hiện đại, đường sá khang trang, sạch đẹp, cảnh quan cây xanh luôn được chăm sóc kỹ lưỡng

Trong khu vực đông nam thành phố, đây là công viên ven sông quy mô lớn nhất với diện tích lên tới 50ha. Đặc biệt, công viên còn phát huy tối đa lợi thế cảnh quan với mặt nước rộng lớn, thơ mộng của sông Cổ Cò phía trước và tầm nhìn hướng thẳng về danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 2.

Công viên tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Nam Hòa Xuân, trên trục đường huyết mạch kết nối trung tâm Đà Nẵng với hai di sản thế giới: phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Không gian xanh này được quy hoạch bài bản với chuỗi tiện ích đa dạng: quảng trường trung tâm rộng lớn - điểm dừng chân lý tưởng cho các hoạt động cộng đồng; sân bóng, sân tennis phục vụ nhu cầu thể thao; cùng nhiều hạng mục vui chơi, thư giãn đáp ứng cho mọi lứa tuổi.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 3.

Ngoài đại công viên ven sông, hạ tầng khu vực đông nam Đà Nẵng từ lâu đã hình thành nền tảng phát triển đồng bộ, các tiện ích xã hội ở đây không hề kém cạnh khu vực lõi trung tâm với những công trình trọng điểm như sân vận động Hòa Xuân, trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, cùng nhiều dự án thương mại - dịch vụ đang được triển khai. Sự hoàn thiện hạ tầng này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 4.

Sau giai đoạn "ngủ đông" vì đại dịch Covid-19, thị trường đất nền Đà Nẵng đang cho thấy những tín hiệu quay trở lại thời kỳ sôi động 2018 - 2019. Báo cáo nửa đầu năm của Savills cho thấy, đất nền tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Giá sơ cấp trung bình của nhà có xây đạt khoảng 207 triệu đồng một m2, trong khi đất nền ở mức 54 triệu đồng một m2. Ở thị trường thứ cấp, mức giá lần lượt là 58 triệu đồng và 41 triệu đồng mỗi m2. Tại Nam Hòa Xuân, giá đất nền một số dự án dao động 38 - 65 triệu đồng một m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 5.

Là đô thị được quy hoạch bài bản nhất Đà Nẵng hiện nay, được bao bọc bởi 4 mặt giáp sông, chỉ cách trung tâm thành phố chỉ 1 cây cầu Hòa Xuân dài 400m, khu đô thị Nam Hòa Xuân đang được giới đầu tư Hà Nội, TP.HCM săn lùng nhất hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá tại Đà Nẵng thấp hơn nhiều đất nền các tỉnh thành khác.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 6.

Vị trí vừa gần sông, vừa kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch như cụm nút giao Cách mạng tháng 8 - Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân tương lai, giúp di chuyển nhanh đến trung tâm thành phố, sân bay, cũng như các khu vực lân cận đã đưa Nam Hòa Xuân thành đô thị đáng tìm kiếm nhất hiện nay.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 7.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 8.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 9.

Giá trị đất nền tại đây được bảo chứng vững vàng nhờ nằm trong khu đô thị sở hữu pháp lý minh bạch, sổ đỏ trao tay, quy hoạch đồng bộ và cộng đồng dân cư sầm uất. Nhiều người dân cho biết, họ mua để làm tài sản truyền đời cho con cháu, khi quỹ đất cạn kiệt.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 10.

Nhiều chuyên gia dự đoán các sản phẩm bất động sản ven sông sẽ tiếp tục tăng trưởng khi Đà Nẵng triển khai dự án "Dòng sông Ánh sáng" trị giá 400 tỉ đồng, đưa đôi bờ sông Hàn thành tâm điểm vui chơi, giải trí và nghệ thuật mới.

Đại công viên ven sông và loạt tiện ích đẩy giá đất nền Nam Hòa Xuân - Ảnh 11.

Khi diện mạo ven sông được nâng tầm, những căn nhà hướng thủy không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn thừa hưởng trọn vẹn không gian sống sôi động, hiện đại, là tổ ấm “đáng sống” bậc nhất phía đông nam của 'thành phố đáng sống”.

Tin liên quan

Đất nền Đà Nẵng sắp 'hóa vàng' nhờ khu thương mại tự do và trung tâm tài chính

Đất nền Đà Nẵng sắp 'hóa vàng' nhờ khu thương mại tự do và trung tâm tài chính

Đà Nẵng đang tiệm cận một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với kỳ vọng lớn từ các mô hình phát triển kinh điển như trung tâm tài chính quốc tế (IFC), khu thương mại tự do (FTZ), từng làm nên tên tuổi của Dubai, Singapore hay Thượng Hải. Trong làn sóng chuyển đổi này, thị trường đất nền Đà Nẵng sẽ là lĩnh vực đầu tiên phản ánh kỳ vọng tăng trưởng.

Khám phá thêm chủ đề

Nam Hòa Xuân Giá đất giá bất động sản giá đất đà nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận