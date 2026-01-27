Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 27.1.2026: Vượt dự báo

Chí Nhân
Chí Nhân
27/01/2026 07:14 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục tăng ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước, đặc biệt xuất hiện mức đỉnh mới 81.000 đồng/kg, cao hơn dự báo trước đó.

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng ở nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý, tại Tuyên Quang, heo hơi tăng tới 2.000 đồng/kg, trong khi Hải Phòng và Bắc Ninh tăng 1.000 đồng lên 81.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Mức tăng 1.000 đồng còn có ở Ninh Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng và Phú Thọ lên 80.000 đồng/kg. Riêng Sơn La tăng 1.000 đồng lên 78.000 đồng/kg, bằng với Lai Châu - thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại giữ giá từ 79.000 - 80.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27.1.2026: Vượt dự báo - Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục tăng khiến thịt bán lẻ tăng theo

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tăng 2.000 đồng lên 77.000 đồng/kg tại Lâm Đồng. Nhiều tỉnh thành khác tăng 1.000 đồng như Thanh Hóa và Nghệ An lên 79.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Huế 76.000 đồng và Đắk Lắk 77.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực giữ giá phổ biến từ 76.000 - 77.000 đồng/kg, riêng Gia Lai thấp nhất 75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 2.000 đồng ở 3 địa phương gồm Đồng Nai 78.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; An Giang và Cà Mau 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP.HCM tăng thêm 1.000 đồng lên 77.000 đồng/kg; Cần Thơ 75.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá 75.000 và 76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 77.400 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam cũng tăng 1.000 đồng lên 74.500 đồng/kg ở miền Bắc còn miền Nam 74.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tiếp tục tăng nhẹ, phổ biến như: ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 188.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 132.000 đồng/kg, nạc đùi 129.000 đồng/kg, thịt xay 136.000 đồng, mỡ heo 80.000 đồng/kg…

