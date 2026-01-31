Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 31.1.2026: Mất mốc 80.000 đồng

Chí Nhân
Chí Nhân
31/01/2026 08:01 GMT+7

Giá heo hơi ở các tỉnh thành phía bắc tiếp tục giảm và đánh mất mốc 80.000 đồng/kg, trong khi đó ở Nam bộ tiếp tục tăng nhẹ.

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm thêm 1.000 đồng khiến nhiều địa phương đã không giữ được mốc 80.000 đồng/kg như: Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, xuống 79.000 đồng/kg. Một số tỉnh thành khác giảm còn 78.000 đồng/kg gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La. Ba địa phương duy trì mức giá cũ có Hà Nội và Bắc Ninh cùng 79.000 đồng/kg, Lai Châu 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 31.1.2026: Mất mốc 80.000 đồng- Ảnh 1.

Giá thịt heo hạ nhiệt trước tết giúp người tiêu dùng giảm áp lực

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng tại 3 tỉnh gồm: Thanh Hóa xuống 78.000 đồng/kg, Nghệ An 77.000 đồng/kg và Hà Tĩnh 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực giữ giá 77.000 đồng/kg, riêng Gia Lai 76.000 đồng/kg.

Trong khi miền Bắc và Trung quay đầu giảm thì tại miền Nam giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ một số nơi giúp rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền. Cụ thể, giá tăng 1.000 đồng ở Đồng Tháp và Vĩnh Long lên 77.000 đồng/kg, Cần Thơ lên 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại vẫn giữ mức giá cũ, cao nhất 78.000 đồng/kg ghi nhận ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai; ngược lại, An Giang và Cà Mau 75.000 đồng/kg; các địa phương khác giữ giá 77.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 77.300 đồng/kg. Tương tự Việt Nam, thị trường lân cận là Trung Quốc sau khi tăng lên trên 50.000 đồng/kg thì gần đây cũng quay đầu giảm và hiện còn 46.700 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ phổ biến như ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 190.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 132.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 136.000 đồng, mỡ heo 80.000 đồng/kg…

Xem thêm bình luận