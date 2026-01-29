Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 29.1.2026: Bất ngờ quay đầu

Chí Nhân
Chí Nhân
29/01/2026 08:08 GMT+7

Giá heo hơi ở miền Bắc và bắc Trung bộ bất ngờ quay đầu giảm trong khi khu vực trung Trung bộ vẫn tăng.

Giá heo hơi ở miền Bắc bất ngờ quay đầu giảm 1.000 đồng còn 80.000 đồng/kg tại Ninh Bình, Bắc Ninh và Phú Thọ. Trong khi đó, mức đỉnh 81.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và Tuyên Quang. Các tỉnh thành khác trong khu vực duy trì giá từ 79.000 - 80.000 đồng/kg; riêng Lai Châu thấp nhất khu vực với 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29.1.2026: Bất ngờ quay đầu- Ảnh 1.

Tiêu thụ thịt heo giai đoạn giáp tết đang tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Thanh Hóa xuống 79.000 đồng/kg, bằng với Nghệ An và là mức cao nhất khu vực. Ngược lại, Quảng Trị và Quảng Ngãi giữ đà tăng 1.000 đồng lên lần lượt 78.000 và 77.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực giữ giá 77.000 đồng/kg; Gia Lai 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đứng yên với mức cao nhất 78.000 đồng/kg tại Đồng Nai. Các địa phương còn lại 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cho các dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 10 - 15% so với thời điểm khác trong năm kéo theo giá thịt heo hơi tăng theo. Ở khâu chăn nuôi, xu hướng chăn nuôi nhỏ lẻ theo hình thức nông hộ giảm, nhiều người e ngại tái đàn do giá heo hơi biến động mạnh và rủi ro dịch bệnh; mặt khác, các doanh nghiệp lớn và các địa phương trọng điểm như Quảng Trị, Tây Ninh, Đồng Nai vẫn duy trì được năng lực cung ứng ổn định và quy mô lớn.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tiếp tục tăng nhẹ, phổ biến như ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 190.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 132.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 136.000 đồng, mỡ heo 80.000 đồng/kg…

