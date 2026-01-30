Giá heo hơi hôm nay 30.1.2026: Giảm nhiệt trước tết

Giá thịt heo đã tăng cao khi bước vào mùa tiêu thụ tết ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Theo đó, giá heo hơi đã mất mốc 81.000 đồng/kg, đồng thời lùi về mức 80.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình Điện Biên và Hưng Yên. Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận mức giá 78.000 - 79.000 đồng/kg.



Heo hơi tại miền Trung - Tây nguyên cũng theo chiều đi xuống trong sáng nay. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi Nghệ An xuống mức 78.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Quảng Trị còn 77.000 đồng/kg. Gia Lai là địa phương duy nhất giữ giao dịch ở mức 76.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, mức cao nhất khu vực là 79.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa.

Tại miền Nam, giá heo hơi ở tất cả các địa phương đồng loạt giữ giá đi ngang trong sáng nay, dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai có giá heo cao nhất khu vực, đạt 78.000 đồng/kg còn Tây Ninh và TP.HCM 77.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo bình quân cả nước là 77.600 đồng/kg, xấp xỉ mức giá kỷ lục ghi nhận vào tháng 3.2025. Giá heo trong nước đang cao hơn giá heo Trung Quốc đến 30.000 đồng/kg và cao hơn nhiều so với các nước lân cận là Lào và Campuchia (chỉ khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg).