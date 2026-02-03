Giá heo hơi hôm nay 3.2.2026: Giảm nhanh

Giá heo hơi giảm thêm 2.000 đồng còn 76.000 đồng/kg ở Hà Nội và Tuyên Quang. Nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng; trong đó có Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Cao Bằng xuống 77.000 đồng/kg; Phú Thọ và Thái Nguyên còn 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá 76.000 - 77.000 đồng/kg.



Giá heo hơi giảm nhanh dù nhu cầu tiêu thụ thịt dịp Tết Nguyên đán đang tăng cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung giá heo hơi giảm 2.000 đồng ở Đắk Lắk xuống 75.000 đồng/kg, mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận ở Thanh Hóa xuống 76.000 đồng/kg; trong khi đó Hà Tĩnh và Gia Lai còn 75.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực đứng ở mức 77.000 đồng/kg, riêng Nghệ An là 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, nơi có giá heo hơi thấp nhất khu vực cũng là nơi ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Cụ thể tại Vĩnh Long giảm đến 4.000 đồng xuống chỉ còn 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giảm 3.000 đồng ở Cần Thơ kéo giá xuống 74.000 đồng và Cà Mau còn 72.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Giá heo hơi ở An Giang giảm 2.000 đồng còn 74.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng như Đồng Nai còn 77.000 đồng/kg, Tây Ninh và Đồng Tháp còn 76.000 đồng/kg. TP.HCM là địa phương duy nhất trong khu vực giữ giá 77.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 75.900 đồng/kg. Tương tự Việt Nam, thị trường lân cận là Trung Quốc giá heo hơi chỉ còn 45.100 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy bắt đầu tăng khi tết đang đến gần với mức trung bình từ 5.800 - 5.900 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị phổ biến như ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 190.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 132.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 136.000 đồng, mỡ heo 80.000 đồng/kg…