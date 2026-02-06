Giá heo hơi hôm nay 6.2.2026: Quay đầu giảm vì hàng nhập?

Giá thịt heo quay đầu giảm khi nguồn cung đang được bổ sung ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Tuyên Quang và Cao Bằng cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 75.000 đồng và 76.000 đồng/kg. Mức giảm này cũng được ghi nhận tại Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên, trong đó Lai Châu có mức giá thấp nhất khu vực, còn 74.000 đồng/kg. Một số địa phương khác giữ giá đi ngang so với hôm trước gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Sơn La, tiếp tục neo ở mức 75.000 đồng/kg; Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP.Hà Nội và Điện Biên duy trì 76.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung - Tây nguyên ghi nhận giảm mạnh tại Lâm Đồng với mức giảm 2.000 đồng, hiện còn 74.000 đồng/kg. Đắk Lắk giảm 1.000 đồng so với hôm qua, đưa giá heo hơi tại địa phương này xuống mức 74.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi không biến động đáng kể.

Giá heo hơi miền Nam tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM đồng loạt giảm 1.000 đồng, cùng 75.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Các địa phương còn lại, giá heo hơi duy trì 75.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng neo 73.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 72.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên động vật trên cạn cơ bản được kiểm soát, các ổ dịch xảy ra chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ tại các hộ chăn nuôi không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học và chưa được tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Trong tháng 1.2026 cả nước xảy ra 131 ổ dịch tả heo châu Phi tại 22 tỉnh, thành phố. Các địa phương thiệt hại nặng nhất bao gồm Ninh Bình (2.018 con) và Lâm Đồng (1.076 con).

Nhu cầu thịt, trứng dự kiến tăng trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nguồn cung hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Trong giai đoạn cận tết, giá thịt và trứng sẽ tăng nhưng không biến động mạnh. Nguồn thịt nhập khẩu hiện nay cũng đang được đưa về nhiều, góp phần kéo giảm giá thịt heo trong nước. Thống kê tháng 1.2026 nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 190,7 triệu USD, tăng 22,2%.



