Giá heo hơi hôm nay 9.2.2026: Thấp nhất 72.000 đồng/kg

Đinh Đang
09/02/2026 08:00 GMT+7

Thị trường heo hơi ngày đầu tuần vẫn ghi nhận xu hướng đi xuống. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước đang được giao dịch trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9.2.2026: Thấp nhất 72.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo dự báo sẽ tăng trở lại trong những ngày cận tết

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương duy trì xu hướng giảm, tiếp nối từ cuối tuần trước. Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Điện Biên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch lùi về mức 74.000-75.000 đồng/kg.

Một số địa phương khác trong khu vực giữ giá đi ngang, trong đó, Bắc Ninh và TP.Hà Nội duy trì mức cao nhất 76.000 đồng/kg; TP.Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên ổn định quanh mức 75.000 đồng/kg...

Thị trường miền Trung - Tây nguyên giữ trạng thái ổn định trong sáng đầu tuần, duy nhất tỉnh Khánh Hòa giảm 1.000 đồng/kg, lùi về mức 74.000 đồng/kg. Các thương lái ở các địa phương khác trong khu vực đang thu mua heo hơi với giá dao động từ 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, cùng về mức 74.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động quanh 72.000 - 74.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đồng Tháp đang duy trì 74.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục neo ở 72.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau 72.000 đồng/kg. 

Theo Cục Thống kê, các mặt hàng thực phẩm tăng giá trong dịp tết đã góp phần làm tăng chỉ số tiêu dùng (CPI). Trong đó, thực phẩm tăng 0,09% và ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh 0,44%. Đáng chú ý, mặt hàng thịt heo với chỉ số giá tăng tới 3,76%. Nguyên nhân là do nguồn cung chưa phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn tái đàn chậm, kết hợp với chi phí thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức cao và nhu cầu làm giò chả, thực phẩm chế biến phục vụ tết tăng vọt. Cao điểm vào cuối tháng 1.2026, giá heo hơi một số địa phương đã chạm mốc 81.000 đồng/kg, kéo theo giá mỡ động vật tăng 4,17%, nội tạng tăng 1,68% và thịt quay, giò chả tăng hơn 1,1%...

Diễn biến giá thịt heo giảm nhiệt hiện nay cho thấy nguồn cung thịt heo đã được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và các nông hộ cung ứng ra thị trường nhiều hơn. Tuy nhiên, dự báo đến cận tết giá thịt heo có thể tăng trở lại do nhu cầu mua sắm, tích trữ của người dân trong ngày tết.   

