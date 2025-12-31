Cuối năm, giá thịt heo ở chợ tăng, người trẻ cân nhắc từng bữa cơm

Giá thịt heo tăng

Ghi nhận tại chợ Dĩ An (P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sáng 31.12, giá thịt heo đã tăng từ 15.000 – 25.000 đồng/kg so với tháng trước.

Bà Huỳnh Thị Thơm, chủ sạp thịt heo ở chợ Dĩ An, cho biết cả tuần qua, liên tục tăng giá các loại thịt heo. Trong đó, thịt vai heo, thịt nách heo có giá dao động từ 125.000 đồng - 132.000 đồng/kg. Sườn non có giá 220.000 đồng/kg. Còn bắp giò heo hay xương đuôi heo… cũng trên dưới 100.000 đồng/kg. "Mức giá này cao hơn thời gian trước", bà Thơm nói.

Giá thịt heo tăng khiến người trẻ phải cân đo đong đếm mỗi khi đi chợ ẢNH: THANH NAM

Tương tự, tại chợ Linh Trung (P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), giá thịt heo cũng nhích dần theo từng ngày.

Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, kể: "Mới tuần trước thịt heo xay còn ở mức 100.000 đồng mà nay đã tăng thêm 15.000 đồng. Thịt heo ba rọi cũng tăng hơn 10.000 đồng/kg. Đem theo 150.000 đồng để đi chợ mà thấy giá thịt heo đắt quá, em không dám mua".

Anh Đào Vinh (38 tuổi, ngụ ở chung cư Phúc Lộc Thọ, P.Linh Xuân, TP.HCM), cho hay: "Gần cả tháng qua đi chợ giúp vợ. Mua thịt heo về cứ bị vợ la là đắt. Nhưng vợ không hề biết là giá thịt heo tăng mỗi ngày".

Anh Vinh nói: "Hỏi sạp nào, loại thịt heo nào, từ ba rọi, thịt heo xay, cho đến giò heo, thịt đùi, thịt nạc, sườn non… đều tăng lên. Như thịt nạc, tuần trước còn 120.000 đồng/kg thì sáng nay hỏi giá đã lên đến 145.000 đồng/kg".

Chính vì thế, thay vì mua thịt heo, anh Vinh chọn mua những thực phẩm khác như trứng, cá, nhằm giảm chi phí.

Thời gian qua, giá thịt heo tăng liên tục ẢNH: THANH NAM

Chị Đặng Thị Thùy Liên (31 tuổi, ngụ ở đường Bình Đường 1, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho hay: "Không những giá thịt heo tăng, mà nhiều loại rau củ quả cũng tăng. Chính vì thế, mỗi ngày đem bao nhiêu tiền để đi chợ để lo bữa ăn đầy đủ chất không phải là câu hỏi dễ. Nhất là với những người có thu nhập thấp. Bản thân tôi, luôn phải tính toán lại số tiền đi chợ hàng ngày để cân bằng lại chi tiêu khi tết đang đến gần".

Chị Bùi Ngân Thư (33 tuổi, giáo viên một trường mầm non ở P.Linh Xuân, TP.HCM), kể: "Sáng nay đi chợ, cầm cốt lết lên rồi đặt xuống, hỏi mua ít sườn non rồi không mua nữa. Chỉ vì giá tăng".

Chị Thư lo ngại: "Còn 1,5 tháng nữa mới tết nhưng giờ giá cả nhiều mặt hàng đã tăng. Vì thế, không riêng tôi mà nhiều người khi đi chợ phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Không biết là giá thịt heo tại chợ sẽ tiếp tục tăng cao đến mức nào trong thời gian đến?".

Nhiều loại rau, củ, quả cũng tăng giá khiến không ít người trẻ thay đổi thói quen đi chợ ẢNH: THANH NAM

Cần chủ động điều chỉnh thực đơn

Nhiều người trẻ khác cũng cho biết dù mức tăng giá thịt heo không khiến họ cảm thấy "sốc", và buộc lòng họ phải thay đổi thói quen đi chợ.

"Trước đây mỗi tuần tôi mua khoảng 1 kg thịt heo để chia sẵn nấu dần. Giờ giá tăng, tôi chỉ mua nửa kg, còn lại đổi sang thịt gà hoặc cá", Đỗ Thanh Khải (27 tuổi, làm việc tại 158 đường số 17, P.Linh Xuân, TP.HCM), cho hay.

Chính giá thịt heo tăng mỗi ngày khiến không ít người trẻ chẳng còn mua sắm theo cảm tính mà thay vào đó, họ bắt đầu lập ngân sách chi tiêu chi tiết cho ăn uống, thay vì chỉ ước chừng như trước.

Thay vì mua thịt heo, nhiều người chọn mua thực phẩm khác để thay thế ẢNH: THANH NAM

Trần Thị Thu Như, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết từ khoảng 3 tháng nay đã áp dụng nguyên tắc "trần chi phí ăn uống" mỗi tuần.

"Mình đặt mức tối đa 600.000 – 700.000 đồng/tuần cho tiền chợ. Nếu giá thịt heo tăng, mình buộc phải giảm ở món khác hoặc đổi thực phẩm", Như nói và kể thêm: "Việc ghi chép chi tiêu giúp mình nhận ra những khoản "vô hình" trước đây như: ăn vặt, trà sữa, đồ ăn giao tận nơi… những thứ có thể cắt giảm để bù vào chi phí thực phẩm thiết yếu".

Theo chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ Huỳnh Văn Hải, làm việc tại Phòng khám Bệnh viện ĐH Y dược 1 (TP.HCM), nếu biết kết hợp hợp lý, bữa ăn không thịt heo vẫn đảm bảo đủ đạm và năng lượng.

"Nếu biết kết hợp hợp lý giữa đạm động vật (gà, cá, trứng…) và đạm thực vật (đậu, nấm…), bữa ăn vẫn đảm bảo năng lượng và cân bằng dinh dưỡng trong giai đoạn giá cả tăng cao. Việc giảm thịt heo không đồng nghĩa với thiếu chất", ông Hải nhấn mạnh và cho rằng: "Nếu có xu hướng "chia tay tạm thời với thịt heo", thử chủ động điều chỉnh thực đơn bằng các loại thực phẩm thay thế và những những thực đơn đa dạng, phong phú như: trứng chiên, canh rau, đậu hũ kho nấm, cá kho, rau luộc, gà kho… cho bữa ăn hàng ngày".

Không ít người trẻ lập ngân sách chi tiêu chi tiết cho ăn uống trong bối cảnh nhiều mặt hàng, thực phẩm tăng giá thời gian cuối năm ẢNH: THANH NAM

Chị Tạ Phương Trâm (31 tuổi, ngụ ở đại lộ Hữu Nghị, P.Bình Hòa, TP.HCM; trước là P.Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), chia sẻ mẹo tiết kiệm: "Thay vì mua theo cảm hứng, nên xác định rõ số tiền tối đa dành cho ăn uống. Khi thịt heo tăng giá, cần chủ động điều chỉnh thực đơn để không vượt ngân sách. Cần lên thực đơn trước khi đi chợ, giúp tránh mua dư thừa và hạn chế phát sinh chi phí. Ưu tiên món dễ nấu, có thể dùng cho nhiều bữa, tránh "đi chợ rồi mới nghĩ hôm nay ăn gì". Bên cạnh đó, phải biết linh hoạt thay thế thực phẩm".