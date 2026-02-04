Bao bì, xoong nồi... đựng thực phẩm nhập khẩu có kiểm tra an toàn thực phẩm không?

Sáng 4.2, liên quan Nghị định 46, nhằm tháo gỡ kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm cho các lô hàng là dụng cụ, bao bì chứa đựng thực phẩm, Cục Hải quan có Công văn gửi 3 cơ quan gồm Bộ y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường.

Cục Hải quan cho hay, hiện các chi cục hải quan khu vực và một số doanh nghiệp nhập khẩu đang vướng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, bao bì nhập khẩu chứa dựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cụ thể, theo quy định tại các điều 4, điều 19, điều 21, điều 45, điều 46, điều 47 của Nghị định 46, dụng cụ, bao bì chứa dựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được phân công quản lý theo lĩnh vực quản lý của từng bộ, gồm Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường. Quy định cụ thể tại các phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định 46 và phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo các phương thức quy định tại Nghị định.

Theo Cục Hải quan, các quy định dẫn trên không thay đổi so với Nghị định 15/2018. Tuy nhiên, theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định 15 thì các bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn (Thông tư 15/2024 của Bộ Y tế, Thông tư 01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Quyết định số 1182 của Bộ Công thương).

Cục Hải quan đánh giá, các mặt hàng bao bì đựng thực phẩm là nhóm hàng có mức độ rủi ro thấp hơn so với thực phẩm ẢNH: NG.NGA

Theo đỏ, chỉ có Thông tư 15/2024 quy định mặt hàng *Hộp, bao, túi, màng bọc, bình, chai, lọ, thùng chứa, bể chứa, đồ dùng nhà bếp bằng nhựa tổng hợp"; và "núm vú của bình cho trẻ em ăn và các loại tương tự bằng cao su" phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Còn lại, các danh mục ban hành Thông tư số 01/2024. Quyết định số 1182 không có mặt hàng dụng cụ, bao bì chứa dựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Hiện Nghị định 46 đã có hiệu lực, tuy nhiên, các bộ chưa ban hành thông tư và quyết định hướng dẫn thi hành Nghị định, theo đó nếu thực hiện theo quy định tại Nghị định 46 thì tất cả dụng cụ, bao bì chứa dựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đều phải kiểm tra an toàn thực phẩm. Ví dụ như nồi, bao gói chứa đựng thực phẩm và bọc collagen, vỏ lon nhôm, đồ chứa dựng bằng kim loại, nhựa, thủy tinh...

"Xét thấy hiện nay các mặt hàng như bát đĩa, xoong chảo bằng thép, bình giữ nhiệt... là các mặt hàng chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không phải là thực phẩm và không thuộc nhóm sản phẩm được tiêu dùng trực tiếp. Do đó có thể xem xét đây là nhóm hàng có mức độ rủi ro thấp hơn so với thực phẩm", Cục Hải quan nêu quan điểm.

Do vậy, trong khi chờ các bộ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, Cục Hải quan đề nghị các bộ xem xét, có ý kiến đối với các mặt hàng là dụng cụ, bao bì chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu, thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại các Thông tư, Quyết định đã ban hành trước đây hướng dẫn Nghị định số 15 thì có phải kiểm tra an toàn thực phẩm hay không.