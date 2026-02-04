Hải quan trao đổi khẩn với Cục Chăn nuôi và Thú y để thông quan thực phẩm

Liên quan đến việc kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm, tại công văn này, Cục Hải quan trao đổi với Cục Chăn nuôi và Thú y một số nội dung.

Cụ thể, khi thực hiện Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm, Cục Thú y (nay là Cục Chăn nuôi và Thú y) đã có Công văn 358 gửi Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) đề nghị cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan cho các lô hàng là sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu trên cơ sở giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu do cơ quan kiểm dịch cấp nhằm tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan, có tình trạng các lô hàng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng chưa thể làm thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm do chưa có hướng dẫn theo quy định mới tại Nghị định 46 ẢNH: NGUYÊN NGA

Ngày 26.1.2026, Chính phủ ban hành Nghị định 46, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định 15. Tuy nhiên, Nghị định 46 đã không có quy định chuyển tiếp về trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thực phẩm nói chung và các lô hàng là sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm nói riêng (là mặt hàng vừa thuộc đối tượng phải kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu).

Theo đó, Cục Hải quan cho hay, có tình trạng các lô hàng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng chưa thể làm thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm để hoàn thành thủ tục hải quan, dẫn đến ách tắc tại cửa khẩu.

Do đó, trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định 46, Cục Hải quan đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y xem xét, hướng dẫn việc thực hiện kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm như đã hướng dẫn trước đây tại Công văn 358 để giảm chi phí cho doanh nghiệp và kịp thời giải tỏa ùn tắc tại cửa khẩu.

Công văn của Cục Hải quan nhấn mạnh mong sớm nhận được ý kiến của Cục Chăn nuôi và Thú y đề có cơ sở hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực thực hiện.

Cùng ngày 4.2, Cục Hải quan có công văn yêu cầu chi cục trưởng các chi cục hải quan khu vực phải bố trí lãnh đạo, công chức trong đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm sát tết nguyên đán, ưu tiên giải quyết thông ngay đối với hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu đã đảm bảo hồ sơ theo quy định và hướng dẫn có liên quan của các bộ chuyên ngành.