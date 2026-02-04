Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thủ tướng yêu cầu lập đường dây nóng 24/7 tháo gỡ vướng mắc với Nghị định 46

Nguyên Nga
04/02/2026 06:40 GMT+7

Tối 3.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 08/CĐ-TTg yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm.

Để khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện an toàn thực phẩm về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Cụ thể, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được phân công quản lý. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thực hiện, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt theo quy định, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thiết lập đường dây nóng 24/7

Thứ 2, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh; khẩn trương rà soát kỹ các quy định tại Nghị định 46, tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 vào hôm nay (4.2).

Thủ tướng yêu cầu lập đường dây nóng 24/7 tháo gỡ vướng mắc với Nghị định 46- Ảnh 1.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ NN-MT, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh

ẢNH: LN

Thứ 3, Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 và thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin đường dây nóng; bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới trong Nghị định số 46 và sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Thứ 4, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu, bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm này.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền về bảo đảm chủ quyền, an ninh, trật tự và phòng, chống các tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn cả nước.

Giải tỏa ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu

Tại các địa phương, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh thành giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định 46; quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước, bảo đảm thông quan nhanh nhất.

"Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp", Công điện nhấn mạnh.

Đặc biệt, Công điện của Thủ tướng cũng lưu ý các bộ ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị định 46 "bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đồng thời không để xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cuối cùng, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng ngày về tình hình thực hiện Nghị định 46, đề xuất, kiến nghị xử lý những vướng mắc phát sinh, nếu có.

Tin liên quan

Văn phòng Chính phủ 'hỏa tốc' yêu cầu hướng dẫn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu trước 5.2.

Văn phòng Chính phủ 'hỏa tốc' yêu cầu hướng dẫn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu trước 5.2.

Nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46/2026 bảo đảm khả thi, thông quan hàng hóa kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Bộ Công thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Khám phá thêm chủ đề

thủ tướng chính phủ Nghị định 46 tháo gỡ vướng mắc An toàn thực phẩm nhập khẩu Bộ Y tế Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ Công thương Hải quan
