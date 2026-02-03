Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/02/2026 17:54 GMT+7

Bộ Công thương vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh thành phố việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Công văn nêu, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Công văn 1012 của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thực hiện Nghị định 46, Bộ Công thương đề nghị UBND các địa phương khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý tập trung, bố trí nguồn lực để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương; hướng dẫn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo việc thông quan hàng hóa của các thương nhân được thông suốt, không gây ùn ứ hàng tại cửa khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân.

Thứ 2, theo quy định tại khoản 1 điều 20 Nghị định 46, cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 điều 39 luật An toàn thực phẩm là cơ quan quản lý nhà nước được UBND cấp tỉnh phân công giao nhiệm vụ.

Bộ Công thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu- Ảnh 1.

Xe hàng hóa ở cửa khẩu Tây Ninh

ẢNH: L.N

Vì vậy, để đảm bảo thông suốt và liên tục trong quản lý, đề nghị UBND các tỉnh thành khẩn trương rà soát, đánh giá và phân cấp giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của luật An toàn thực phẩm và Nghị định 46.

Công văn chỉ đạo của Bộ Công thương cũng nhấn mạnh, trường hợp địa phương nào còn có vướng mắc, liên hệ với Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) để phối hợp. Đầu mối liên lạc là ông Trần Thành Trung, chuyên viên chính của Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm (Cục Công nghiệp) theo email trungtrt@moit.gov.vn.

Trước đó, sau khi doanh nghiệp và báo chí phản ánh tình trạng ùn tắc hàng hóa nông sản, thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tại các cửa khẩu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Y tế, Bộ NN-MT, Bộ Công thương đã có một số giải pháp nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm.

Bộ Công thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu- Ảnh 2.

Bộ Công thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu- Ảnh 3.

Danh sách các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công thương

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bộ Công thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu- Ảnh 4.

Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ Công thương quản lý

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

 

Tin liên quan

Nỗ lực giải quyết ùn tắc hàng hóa ở cửa khẩu

Nỗ lực giải quyết ùn tắc hàng hóa ở cửa khẩu

Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng ùn tắc hàng hóa gồm nông sản, thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tại các cửa khẩu, Bộ Y tế, Bộ NN-MT và Bộ Công thương đã nhanh chóng có những giải pháp tháo gỡ.

Cục Hải quan 'hỏa tốc' gửi 3 bộ gỡ vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

Khám phá thêm chủ đề

An toàn thực phẩm Bộ Công thương thực phẩm nhập khẩu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận