Bộ Công thương có hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Công văn nêu, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Công văn 1012 của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thực hiện Nghị định 46, Bộ Công thương đề nghị UBND các địa phương khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý tập trung, bố trí nguồn lực để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương; hướng dẫn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo việc thông quan hàng hóa của các thương nhân được thông suốt, không gây ùn ứ hàng tại cửa khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân.

Thứ 2, theo quy định tại khoản 1 điều 20 Nghị định 46, cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 điều 39 luật An toàn thực phẩm là cơ quan quản lý nhà nước được UBND cấp tỉnh phân công giao nhiệm vụ.

Xe hàng hóa ở cửa khẩu Tây Ninh ẢNH: L.N

Vì vậy, để đảm bảo thông suốt và liên tục trong quản lý, đề nghị UBND các tỉnh thành khẩn trương rà soát, đánh giá và phân cấp giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của luật An toàn thực phẩm và Nghị định 46.

Công văn chỉ đạo của Bộ Công thương cũng nhấn mạnh, trường hợp địa phương nào còn có vướng mắc, liên hệ với Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) để phối hợp. Đầu mối liên lạc là ông Trần Thành Trung, chuyên viên chính của Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm (Cục Công nghiệp) theo email trungtrt@moit.gov.vn.

Trước đó, sau khi doanh nghiệp và báo chí phản ánh tình trạng ùn tắc hàng hóa nông sản, thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tại các cửa khẩu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Y tế, Bộ NN-MT, Bộ Công thương đã có một số giải pháp nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm.

Danh sách các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công thương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH