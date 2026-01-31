Cục Hải quan 'hỏa tốc' gửi 3 bộ gỡ vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo Cục Hải quan, trong quá trình triển khai Nghị định 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026 ngày 27.1 của Chính phủ quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm, Cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của các chi cục hải quan khu vực và doanh nghiệp.

Cụ thể, tại các cửa khẩu diễn ra tình trạng các đơn vị thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 46 tạm ngưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật và động vật. Lý do: mặc dù Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 đều có quy định chuyển tiếp đối với "việc tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm, cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu", tuy nhiên không có điều khoản chuyển tiếp đối với trình tự kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu. Đây là cơ sở để các cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

Xe chở hàng nông sản nhập khẩu ùn tắc tại cửa khẩu Tây Ninh ẢNH: BÁO TÂY NINH

Theo thống kê nhanh của Cục Hải quan, trong ngày 30.1, tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai), có khoảng 300 xe nông sản tươi sống (rau, củ quả) và hàng bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan hàng hóa. Tại cửa khẩu Hoa Lư (Đồng Nai) có 251 xe chở mặt hàng sắn lát chuối chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, tại một số cửa khẩu khác, số lượng hàng hóa là thực phẩm bị ùn tắc tính đến thời điểm hiện tại như sau: Lao Bảo (Quảng Trị) có 50 xe, Dinh Bà (Đồng Tháp) 100 xe, Vĩnh Xương (An Giang) 200 ghe thuyền, Thường Phước (Đồng Tháp) 200 ghe thuyền, Tịnh Biên 200 xe....

Hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu biên giới cũng đang bị ùn ứ hàng nhập khẩu vì vướng chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm. Trong đó, chủ yếu là hàng nông sản, hoa quả tươi sống, dễ hư hỏng hoặc bánh kẹo có hạn sử dụng ngắn ngày.

"Nếu không được thông quan ngay trong ngày sẽ gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp, kéo theo các chi phí lưu công, lưu bãi, phạt do đình trệ giao hàng... Tất cả thiệt hại đều đẩy về phía doanh nghiệp. Đặc biệt, dễ dẫn đến nguy cơ gây ách tắc tại các cửa khẩu do không thể giải phóng hàng hóa, phương tiện, nhất là trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán sắp đến", Cục Hải quan nhấn mạnh.

Do vậy, Cục Hải quan đề nghị các Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (với vai trò là cơ quan quản lý an toàn thực phẩm theo lĩnh vực được giao) sớm hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trên; hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp, tránh ách tắc hàng hóa gây mất an toàn an ninh tại cửa khẩu.

Trong ngày 31.1, Báo Thanh Niên có bài viết phản ánh nhiều doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm đứng ngồi không yên bởi hàng hóa ách tắc ở cảng do vướng Nghị định 46 trong khi mùa tiêu thụ cuối năm đang ở giai đoạn cao điểm.