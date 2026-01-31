Bộ Y tế đề nghị Bộ Nông nghiệp - Môi trường 'gỡ tắc' nông sản nhập khẩu

Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh đã có văn bản gửi Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường; Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu, thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2026/NĐ-CP ngày 26.1 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm (Nghị định số 46/2026/NĐ-CP).

Xe chở sắn nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam bị ùn ứ ở cửa khẩu Tây Ninh chiều 30.1 ẢNH: BÁO TÂY NINH

Liên quan đến nội dung nói trên, ngày 30.1, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo, chuyên viên Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường; Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật để thảo luận một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP.

Cuộc họp đã thống nhất: nội dung vướng mắc liên quan đến kiểm tra nhà nước đối với lĩnh vực trồng trọt, những vướng mắc này liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và không liên quan đến nội dung quy định tại nghị định này.

Căn cứ nội dung giải quyết vướng mắc đã được thảo luận thống nhất tại cuộc họp, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật và Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Môi trường có hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP theo thẩm quyền để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Sau khi tổng hợp các vướng mắc và đề xuất giải pháp liên quan đến kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực trồng trọt, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật và Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nếu thấy cần thiết tham mưu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Môi trường có văn bản gửi Bộ Y tế (với vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm) để tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan như: Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ… để có văn bản hướng dẫn triển khai.

Theo quy định tại điều 21 và Phụ lục III của Nghị định 46/2026/NĐ-CP, nông sản thuộc nhóm hàng hóa kiểm tra an toàn thực phẩm, thực hiện theo phương pháp kiểm tra thông thường như kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực trạng hàng hóa và lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm. Tùy vào chỉ tiêu kiểm nghiệm, các đơn vị nhập khẩu phải chờ kết quả từ 7 - 15 ngày.

Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều lô hàng nông sản nhập khẩu về Việt Nam chậm được thông quan, trong khi đó nhiều sản phẩm tươi (trái cây, rau,...) nguy cơ bị hư hỏng trong khi chờ lấy kết quả kiểm nghiệm.

Theo quy định cũ, hàng nông sản nhập khẩu chỉ thực hiện kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu đánh giá vi sinh vật gây hại, khi đạt yêu cầu các lô hàng sẽ được thông quan ngay.

Trên thực tế, tại tỉnh Tây Ninh, khi thực hiện quy định của Nghị định 46/2026/NĐ-CP, đã có hàng nghìn tấn sắn nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam đang bị ùn ứ khi chậm được thông quan.