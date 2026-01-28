Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Vợ chồng NSND Lan Hương quảng bá nông sản Việt

Nguyễn Quang Hải
28/01/2026 19:22 GMT+7

Ngày 27.1, Hội chợ VTV xuân 2026 khai mạc tại Khu phụ trợ tầng 1 Tòa nhà trung tâm VTV, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nông, đặc sản, hàng tiêu dùng Việt Nam.

Hội chợ VTV năm nay quy tụ hơn 70 đơn vị, nhãn hàng tiêu dùng như: VinFast, Công ty TNHH BGhome Eco, HTX dịch vụ tổng hợp Nam Đồng, Hana Mộc Châu - Bon Bon Farm, HTX Tiến Đạt, Công ty CP thực phẩm Paradise... giới thiệu gần 300 mặt hàng phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tết của viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam. 

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực do Công đoàn Đài tổ chức, góp phần kết nối người lao động VTV với các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quảng bá, phát triển thương hiệu.

Vợ chồng NSND Lan Hương quảng bá nông sản Việt- Ảnh 1.

Vợ chồng NSND Lan Hương, Đỗ Kỷ quảng bá nông sản, hàng tiêu dùng Việt tại Hội chợ VTV xuân 2026

ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Liêm - Phó chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh: “Hội chợ VTV xuân 2026 không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động nhân dịp tết đến xuân về, mà còn là không gian giao lưu, sẻ chia, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên bước vào năm mới với niềm tin và khí thế mới. Đây đồng thời là cơ hội để VTV đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác xây dựng, truyền thông thương hiệu và sản phẩm trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đúng với phương châm: Hội chợ VTV - thúc đẩy các doanh nghiệp cùng phát triển".

Chia sẻ về việc tham gia quảng bá cho một số mặt hàng tiêu dùng, nông sản Việt tại hội chợ, NSND Lan Hương mong muốn lan tỏa thông điệp "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

Không chỉ là điểm đến mua sắm, Hội chợ VTV xuân 2026 còn mang đến không gian rộn ràng sắc xuân với nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, các sản phẩm vùng miền tiêu biểu, tạo nên không khí tết ấm áp, gần gũi và giàu bản sắc.

Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm tại hội chợ được giảm giá từ 10 - 50% so với giá niêm yết của nhà sản xuất, dành riêng cho viên chức và người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Hội chợ diễn ra từ ngày 27 - 30.1, tại Khu phụ trợ tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Đài Truyền hình Việt Nam.

