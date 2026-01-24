Ngôi sao hội chợ miền Tây phá sản vì tiền ảo, phải bán vé số, chạy bàn kiếm sống

Ca sĩ Vũ Trâm Anh sinh năm 1982, có gần 20 năm đi hát, hoạt động nhiều ở các sân khấu ca nhạc miền Tây. Con gái của bầu show Phương Tường thời đỉnh cao được yêu thích với những ca khúc như: Yêu chàng đẹp trai, Lắc đầu, Đừng để người ta buồn...

Vũ Trâm Anh hiện tại ra sao?

Đi qua thời đỉnh cao, Vũ Trâm Anh thử sức kinh doanh nhưng không may vướng nợ nần do thiếu kiến thức trong việc đầu tư tiền ảo. Không có show để biểu diễn, giọng ca gốc Đồng Tháp chấp nhận làm những công việc tay chân như chạy bàn, dọn dẹp quán nước, thậm chí bán vé số để có tiền nuôi con.

Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của nữ ca sĩ này, không ít người bất ngờ vì cô từng là tiểu thư của đoàn ca nhạc nổi tiếng bậc nhất miền Tây ẢNH: NVCC

Thời gian gần đây, khi câu chuyện của Vũ Trâm Anh được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội, cô được nhiều bầu show mời đi hát trở lại. Đây chính là nguồn động viên giúp cô vượt qua khó khăn.