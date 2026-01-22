'Tân binh' cao 1,91m được Trấn Thành chọn đóng vai chính phim tết là ai?

Tối 21.1, Trấn Thành chính thức giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên phim Thỏ ơi!, sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết Bính Ngọ. Ngoài Quốc Anh là người từng thủ vai nam chính trong Bộ tứ báo thủ, hầu hết các diễn viên còn lại đều là gương mặt mới ở lĩnh vực điện ảnh như ca sĩ Văn Mai Hương, LyLy, Pháo... Đặc biệt, cái tên nhận được sự quan tâm là người mẫu Trần Lê Vĩnh Đam.

Người mẫu Vĩnh Đam "chào sân" điện ảnh với phim Thỏ ơi! của Trấn Thành ẢNH: ĐPCC

Trần Lê Vĩnh Đam sinh năm 2004, quê ở Gia Lai, anh sở hữu chiều cao 1,91m. Trước khi chạm ngõ điện ảnh, Vĩnh Đam từng giành giải Nam vương Đại sứ áo dài của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng tại chương trình The Next Gentleman 2024.