'Tân binh' cao 1,91m được Trấn Thành chọn đóng vai chính phim tết là ai?
'Tân binh' cao 1,91m được Trấn Thành chọn đóng vai chính phim tết là ai?

22/01/2026 12:00 GMT+7

Việc Trấn Thành chọn Vĩnh Đam đóng vai chính trong phim tết 2026 khiến nhiều người tò mò bởi nam người mẫu là 'tân binh' trong lĩnh vực điện ảnh và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Tối 21.1, Trấn Thành chính thức giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên phim Thỏ ơi!, sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết Bính Ngọ. Ngoài Quốc Anh là người từng thủ vai nam chính trong Bộ tứ báo thủ, hầu hết các diễn viên còn lại đều là gương mặt mới ở lĩnh vực điện ảnh như ca sĩ Văn Mai Hương, LyLy, Pháo... Đặc biệt, cái tên nhận được sự quan tâm là người mẫu Trần Lê Vĩnh Đam.

'Tân binh' cao 1m91 được Trấn Thành chọn đóng vai chính phim tết là ai? - Ảnh 1.

Người mẫu Vĩnh Đam "chào sân" điện ảnh với phim Thỏ ơi! của Trấn Thành

ẢNH: ĐPCC

Trần Lê Vĩnh Đam sinh năm 2004, quê ở Gia Lai, anh sở hữu chiều cao 1,91m. Trước khi chạm ngõ điện ảnh, Vĩnh Đam từng giành giải Nam vương Đại sứ áo dài của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng tại chương trình The Next Gentleman 2024.

Trấn Thành: 'Tôi không sợ mình dở, chỉ sợ mình cũ'

Trấn Thành: 'Tôi không sợ mình dở, chỉ sợ mình cũ'

Chọn hướng đi khác cho "Bộ tứ báo thủ", Trấn Thành thừa nhận luôn muốn thử thách và làm mới mình trong mắt khán giả. Anh quan niệm "không sợ mình dở, chỉ sợ mình cũ".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
