Dàn sao Việt chúc mừng đám cưới em chồng Tăng Thanh Hà

Tuy không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Tiên Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà lại có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt như Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Phương Khánh...
Em chồng Tăng Thanh Hà diện áo dài trong ngày cưới
Ngày 7.12, đám cưới của "rich kid" Tiên Nguyễn và hôn phu Justin Cohen chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trong lễ rước dâu vào buổi sáng, gia đình nhà trai và nhà gái đều diện áo dài truyền thống Việt Nam. Đáng chú ý, chú rể Justin Cohen cùng dàn siêu xe đến đón dâu tại căn biệt thự của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Lễ đón dâu của em chồng Tăng Thanh Hà cũng được thắt chặt an ninh với dàn vệ sĩ.
