Dàn sao Việt chúc mừng đám cưới em chồng Tăng Thanh Hà

Em chồng Tăng Thanh Hà diện áo dài trong ngày cưới

Ngày 7.12, đám cưới của "rich kid" Tiên Nguyễn và hôn phu Justin Cohen chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trong lễ rước dâu vào buổi sáng, gia đình nhà trai và nhà gái đều diện áo dài truyền thống Việt Nam. Đáng chú ý, chú rể Justin Cohen cùng dàn siêu xe đến đón dâu tại căn biệt thự của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Lễ đón dâu của em chồng Tăng Thanh Hà cũng được thắt chặt an ninh với dàn vệ sĩ.

Tiên Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên), là con gái của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Hiện tại, cô đang làm CEO của thương hiệu DAFC Vietnam, đơn vị phân phối, đối tác phân phối độc quyền chính thức của hơn 60 thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Chồng của cô là người Dubai và làm việc trong ngành quảng cáo ở Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vợ chồng Linh Rin và Phillip Nguyễn diện áo dài áo dài tone sur tone trong ngày trọng đại của em gái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau lễ đón dâu, cô dâu và chú rể có mặt tại một nhà hàng sang trọng để đón tiếp bạn bè thân thiết. Tại buổi tiệc này, em chồng Tăng Thanh Hà lựa chọn phong cách hiện đại và quyến rũ hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chiếc váy cưới dáng dài và xòe giúp Tiên Nguyễn càng lộng lẫy tựa như một nàng công chúa ẢNH: BTC

Hoa hậu Phương Khánh và Lương Thùy Linh sang trọng trong thiết kế đầm lụa đến dự đám cưới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự góp mặt của Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng khiến cộng đồng fan sắc đẹp quan tâm. Dù đã làm mẹ 3 nhóc tì nhưng Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn giữ được nhan sắc cuốn hút. Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín, cô tạm dừng hoạt động showbiz ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài là khách mời, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn khuấy động không khí bằng bản remix ca khúc Vùng trời bình yên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Chị đẹp" Huyền Baby và "Em xinh" Quỳnh Anh Shyn hội ngộ tại đám cưới của Tiên Nguyễn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Á hậu Thảo Nhi Lê sánh đôi với bạn trai đến tham dự lễ cưới. Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô trở lại phát triển công việc kinh doanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ca sĩ Tóc Tiên và Văn Mai Hương khoe vẻ ngoài quyến rũ trong tiệc cưới của em chồng Tăng Thanh Hà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Diễn viên Diễm My 9X cũng là bạn bè thân thiết của Tiên Nguyễn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không gian tiệc cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen được trang trí bằng nhiều loại hoa tươi với tông chủ đạo là vàng hồng ẢNH: BTC