'Rich kid' Tiên Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà chuẩn bị 'lên xe hoa'

Nhiều sao Việt chúc phúc cho 'rich kid' Tiên Nguyễn

Mới đây, "rich kid" Tiên Nguyễn chia sẻ những hình ảnh cưới lãng mạn của mình và vị hôn phu được thực hiện tại nước Anh. Theo một nguồn tin thân cận của Thanh Niên, em chồng của Tăng Thanh Hà chuẩn bị kết hôn với bạn trai doanh nhân.

Tuy không lấn sân vào showbiz nhưng Tiên Nguyễn lại có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt. Cô cũng là cái tên được giới mộ điệu đánh giá cao về gu thời trang Ảnh: Chụp màn hình

Theo tìm hiểu, bộ ảnh của Tiên Nguyễn và bạn trai Justin được chụp ở bên trong Two Temple Place, một biệt thự được xây dựng vào năm 1890 tại London (Anh). Trong ảnh, Tiên Nguyễn lựa chọn mẫu áo cưới có kiểu dáng gợi cảm đến từ những nhà mốt nổi tiếng trên thế giới. Trong khi đó, vị hôn phu của cô cũng lịch lãm trong bộ vest của thương hiệu Dolce & Gabbana.

Thông tin con gái của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên chuẩn bị kết hôn khiến nhiều người bất ngờ. Vì trước đó, cô hiếm khi chia sẻ về đời sống tình cảm lên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài những hình ảnh lãng mạn, Tiên Nguyễn còn chia sẻ video hài hước trong lúc cả hai chụp ảnh tại nước Anh. Bên dưới bài đăng, em chồng Tăng Thanh Hà nhận được nhiều lời chúc phúc từ Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Thúy Vân, Thảo Nhi Lê, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Diễm My 9X, ca sĩ Tóc Tiên, Min... và những người hâm mộ cô. Tiên Nguyễn cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã dành cho cô những lời chúc tốt lành. Lễ cưới của cả hai dự kiến diễn ra vào năm sau tại Việt Nam.

Tiên Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên) sinh năm 1997, là con gái của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Ngoài ra, anh trai của cô - Louis Nguyễn là chồng của diễn viên Tăng Thanh Hà.

Tiên Nguyễn là gương mặt nổi tiếng trong làng thời trang với phong cách ăn mặc ấn tượng và thường khoác lên người những bộ trang phục, phụ kiện đắt đỏ. Hiện tại, cô đang làm CEO của thương hiệu DAFC Vietnam, là đơn vị phân phối, đối tác phân phối độc quyền chính thức của hơn 60 thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Trong khi đó, bạn trai của Tiên Nguyễn đang công tác trong lĩnh vực quảng cáo.