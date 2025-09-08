Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSND Lan Hương làm trưởng ban giám khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Hải Duy
Hải Duy
08/09/2025 10:37 GMT+7

Trong khuôn khổ buổi họp báo chính thức công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 tại Mộc Châu, ban tổ chức thông tin những tiêu chí tuyển sinh quan trọng với vai trò trưởng ban giám khảo được giao cho NSND Lan Hương.

Lý do chọn NSND Lan Hương làm trưởng ban giám khảo?

Theo bà Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, việc lựa chọn NSND Lan Hương vào vị trí quan trọng này dựa trên uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng của bà trong công chúng. Bà Thủy chia sẻ: "NSND Lan Hương là nghệ sĩ rất nổi tiếng, có tiếng nói và được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Đặc biệt, chị là đại diện cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Hà Nội nói riêng, và phụ nữ Việt Nam nói chung".

NSND Lan Hương làm trưởng ban giám khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

NSND Lan Hương làm trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Ảnh: NVCC

Bà Đàm Hương Thủy cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng "cầm cân nảy mực" của nữ nghệ sĩ. "NSND Lan Hương từng đồng hành với chúng tôi qua hai mùa Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, nên tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào chị trong vai trò trưởng ban giám khảo. Trong công việc, NSND Lan Hương rất nghiêm túc, chuẩn mực và công tâm, góp phần đem đến những kết quả xứng đáng cho cuộc thi", bà Thủy khẳng định.

NSND Lan Hương sinh năm 1961, từng hoạt động tại Nhà hát lớn Hà Nội sau khi tốt nghiệp khóa diễn viên tại Nhà hát kịch. Ngoài sân khấu, nữ nghệ sĩ Lan Hương cũng từng tham gia đóng nhiều phim ảnh, trong đó nổi bật phải kể đến một số phim như: Mùa ổi, Bến đò Lăng, Gió làng Kình, Vệt nắng cuối trời, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy, Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về...

NSND Lan Hương làm trưởng ban giám khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Theo bà Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, việc lựa chọn NSND Lan Hương vào vị trí quan trọng này dựa trên uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng của bà trong công chúng

Ảnh: NVCC

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi năm nay chính là việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế. Sau vòng sơ khảo, 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng bước vào "nhà chung", tham gia ghi hình cho bốn tập truyền hình thực tế tại Mộc Châu (Sơn La). Tại đây, các thí sinh sẽ cùng sinh hoạt, trải nghiệm và bộc lộ bản lĩnh qua nhiều tình huống thử thách khác nhau, đồng thời tham gia các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và đời sống với người dân bản địa. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ thực hiện một dự án từ thiện, tự mình trình bày ý nghĩa và trực tiếp triển khai, qua đó thể hiện lòng nhân ái và sự thấu hiểu cộng đồng.

Tân Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam sẽ nhận vương miện và giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 nhận lần lượt 300 và 200 triệu đồng. Lịch trình dự kiến của cuộc thi cũng đã được công bố: vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào tháng 9.2025, vòng bán kết vào tháng 10.2025, và đêm chung kết toàn quốc dự kiến vào ngày 15.11 tại Mộc Châu Island, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình tỉnh Sơn La.

NSND Lan Hương: Tôi thấy sợ từ 'phong sát'

NSND Lan Hương: Tôi thấy sợ từ 'phong sát'

Đối với NSND Lan Hương, ai cũng có sai lầm nên bà mong muốn mọi người hãy góp ý cho nghệ sĩ một cách thiện chí, có tính xây dựng thay vì dùng từ 'phong sát'.

