Đại học giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới

PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội thảo ảnh: k.h

Thông tin được chia sẻ trong hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới" do ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp với Ban Chính sách chiến lược Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, UBND TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức chiều 28.1.

Quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, bộ, ngành, lãnh đạo TP.HCM, các chuyên gia kinh tế uy tín cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu; hội thảo tập trung thảo luận 4 nhóm chủ đề trọng tâm gồm: giải pháp chung về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép, nguồn nhân lực chất lượng cao, thể chế và liên kết "3 nhà".

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng hội thảo với sự tham gia của các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện rõ cách tiếp cận đúng đắn, khoa học và thực tiễn, đó là: Đặt doanh nghiệp vào trung tâm của tiến trình đổi mới, đồng thời coi trọng vai trò của tri thức, khoa học công nghệ và thể chế phát triển.

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho hay Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định giai đoạn 2026–2030 là thời kỳ bứt phá để đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Trong kỷ nguyên ấy, doanh nghiệp được xác định là trung tâm, là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Thực tiễn đang đặt ra cho chúng ta một bài toán lớn - làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam vươn lên dẫn dắt trong bối cảnh chuyển đổi kép-vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh.

PGS-TS Trần Cao Vinh nói thêm: "Với vai trò là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thức rằng năng lực cạnh tranh không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ, mà phải dựa vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo. Đó là lý do của diễn đàn này, nhằm cụ thể hóa mô hình hợp tác "3 nhà": Nhà nước kiến tạo-Nhà trường sáng tạo-Doanh nghiệp năng động".

Về thông điệp quan trọng của ĐH Quốc gia TP.HCM tại hội thảo, PGS Vinh nhấn mạnh sự cam kết chủ động tham gia nghiên cứu giải quyết bài toán thực tiễn, những yêu cầu của cuộc sống.

Quang cảnh hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới" chiều nay ảnh: k.h

PGS-TS Thái Thị Tuyết Dung, Trưởng ban Pháp chế ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng phân tích vai trò của mô hình hợp tác "3 nhà" cùng các chính sách thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, cũng như hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ. Nhiều tham luận khác đưa ra góc nhìn đa chiều từ kinh nghiệm quốc tế về gia tăng năng lực cạnh tranh, đến việc giải các bài toán thực tiễn nóng hổi như: hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn; câu chuyện xuất khẩu xanh, hay khát vọng làm chủ công nghệ lõi UAV "Make in Vietnam". Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp đột phá, như đề xuất xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp tỉnh (PBCI) để đo lường "sức khỏe nội tại" của doanh nghiệp, hay tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu…

Trong khuôn khổ sự kiện, ĐH Quốc gia TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp, đánh dấu bước cụ thể hóa quan trọng trong mối liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu với cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện cam kết đồng hành giải quyết các bài toán thực tiễn của nền kinh tế.