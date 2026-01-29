Sago Food có từng bị phản ánh, tố cáo vi phạm an toàn thực phẩm?

Buổi họp báo chiều 29.1 tại Trung tâm báo chí TP.HCM có các thông tin về kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM, trong đó có vụ việc liên quan Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food), cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học tại TP.HCM.

Nhiều người quan tâm trong quá trình kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở, các hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, nguyên liệu đầu vào có được xuất trình đầy đủ, hợp lệ theo quy định hay không?

Đại diện UBND xã Hiệp Phước tại buổi họp báo chiều nay, 29.1 ẢNH: BÍCH THANH

Theo thông tin cung cấp của UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm của công ty An Phước Thắng SG, tại thời điểm kiểm tra, người đại diện công ty trên cung cấp những giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số: 0317136881. Đăng ký lần đầu ngày 21.1.2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 3629/2023/ATTP-CNĐK do Ban Quản lý An toàn thực phẩm - UBND TP.HCM cấp ngày 5.9.2023, giấy chứng nhận này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký.

Về vấn đề "cơ sở doanh nghiệp nêu trên đã từng bị phản ánh, tố cáo hoặc bị xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm hay chưa?", văn bản của UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM cho biết: "Qua rà soát kết quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, kể từ ngày 1.7.2025 (kể từ sau sáp nhập đơn vị hành chính), UBND xã Hiệp Phước đã tiếp nhận 1 thông tin phản ánh liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG. Qua đó, UBND xã đã chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời phối hợp đơn vị chức năng kiểm tra theo thẩm quyền vào ngày 9.1.2026 như đã nêu. Trong đợt kiểm tra này, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (sau đây gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP.HCM kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (theo Quyết định kiểm tra số 210/QĐ-KT ngày 8.1.2020 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm). Hiện nay, đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng".

UBND xã Hiệp Phước có giải pháp nào trong thời gian tới liên quan an toàn thực phẩm?

UBND xã Hiệp Phước cho biết chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn xã; Phối hợp với nhà trường trong việc giám sát quy trình nhập - chế biến -phân phối, bảo quản thực phẩm theo đúng quy định; Công khai kết quả kiểm tra để phụ huynh và cộng đồng xã hội giám sát.

"Nhằm chủ động trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, UBND xã Hiệp Phước trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và đặc biệt là các cơ sở sản xuất suất ăn học đường trên địa bàn xã để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm", văn bản của UBND xã cho hay.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 29.1 ẢNH: BÍCH THANH

Phía xã Hiệp Phước cũng cho biết đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14.1.2026 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân 2026 trên địa bàn xã Hiệp Phước và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21.1.2026 về kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hiệp Phước trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Trong đó, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các kế hoạch nêu trên để thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương bảo đảm đúng quy trình, khách quan, công khai, minh bạch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, UBND xã Hiệp Phước cho hay đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở, trang fanpage xã Hiệp Phước về công tác an toàn thực phẩm để khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng và của nhân dân.

"UBND xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục thông tin đến Trung tâm báo chí thành phố, quý Báo điện tử Dân Việt và các cơ quan truyền thông ngay khi có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm tại Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food) của Sở An toàn thực phẩm thành phố và Công an thành phố. Đồng thời sẽ phối hợp xử lý nghiêm cơ sở nếu phát hiện vi phạm", bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM nói tại buổi họp báo chiều nay, 29.1.



Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp chiều nay ẢNH: THÚY HẰNG

Chiều nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể các yếu tố. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với tất cả các trường còn lại (không sử dụng sản phẩm của Sago Food), cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.