Văn phòng Chính phủ 'hỏa tốc' yêu cầu hướng dẫn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu trước 5.2.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 58 "hỏa tốc" truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp ngày 2.2 về triển khai thực hiện Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm.

Sau khi nghe báo cáo, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kết luận: Nghị định 46 ngày 26.1.2026 được Chính phủ ban hành sau quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá chính sách kỹ lưỡng, có sự đồng thuận rất cao của các bộ, ngành và với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm tốt nhất sức khỏe người dân. Nội dung Nghị định đáp ứng yêu cầu quản lý, trong đó đã quy định rõ về nội dung cũng như về trình tự, thủ tục thực hiện. Các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định, nhất là những quy định mới, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả trong lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng, yêu cầu các bộ cấp bách hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 ẢNH: CTV

Tuy vậy, trong những ngày đầu triển khai thực hiện đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu. Phó thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ, làm việc xuyên ngày nghỉ, có biện pháp xử lý phù hợp, tháo gỡ kịp thời vướng mắc và đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Do vậy, nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46 bảo đảm khả thi, thông quan hàng hóa kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Trên cơ sở dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế chuẩn bị, các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ tham gia trực tiếp, có ý kiến cụ thể để Bộ Y tế hoàn chỉnh, ban hành ngay trong ngày 2.2; đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan rà soát, có văn bản hướng dẫn riêng về một số nội dung đặc thù thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, ban hành trong ngày 2.2.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 (họp ngày 4.2) về tình hình và việc xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 46 và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Đồng thời, Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 điều 20 và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại điều 51 Nghị định 46.

Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính tiếp tục bám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46; tổ chức rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các thông tư hướng dẫn theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm thực hiện đúng, có hiệu quả Nghị định số 46, hoàn thành trước ngày 5.2. Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có vấn đề vượt thẩm quyền.