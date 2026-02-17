Người Việt ở Mỹ đón năm mới: Để tết không đi qua một cách lặng lẽ...

Chuẩn bị tết từ… Noel

Với những cái tết trước đây, khi sinh sống ở những thành phố không có nhiều người Việt Nam, tết trong tôi là ngày duy nhất trong năm dậy từ sớm để chuẩn bị cho bữa cơm cúng cuối năm theo âm lịch. Rồi theo lịch đưa con cái đến trường cho đến 10 giờ sáng thì đón về, cho các cháu mặc áo dài chụp ảnh với cành mai giả, cùng nhau đón giao thừa xem pháo hoa nghe chúc tết trên TV online vào lúc 11 giờ trưa, gọi về chúc tết ông bà, cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm mới, trao bì lì xì may mắn cho có không khí rồi chở con quay lại trường lúc 13 giờ. Vậy là… hết tết với người Việt ở Mỹ như tôi!

Các bạn nhỏ biểu diễn piano vui lễ Tình yêu và giới thiệu về văn hóa Việt Nam ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Đến mùa tết năm ngoái khi chân ướt chân ráo mới trở lại nước Mỹ, lần đầu tiên tôi cùng gia đình cùng được dạo sắm tết trong các khu chợ châu Á ở TP.Grand Prairie (Texas), đón giao thừa ở chùa Hương Đạo – TP.Fort Worth hay đi lễ đầu năm, xem pháo hoa múa lân ở thiền viện Quang Chiếu.

Các gia đình du học sinh Việt Nam cùng nhau tổ chức đón Tết Nguyên Đán thật đầm ấm ở phương xa ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Năm nay có đặc biệt hơn khi tổ chức tất niên, đón năm mới cùng hội "gangster DFW" là các gia đình từng có vợ hoặc chồng hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực rồi sau đó ra trường làm việc và được bảo lãnh lưu trú dài hạn làm việc tại Mỹ.

Đúng như nhiều người nói, tết vui nhất khi mọi người cùng nhau chuẩn bị đón tết. Thế nên kế hoạch đón tết đã được các gia đình chuẩn bị chi tiết từ dịp… Noel năm trước.

Những bạn nhỏ Việt Nam được sinh ra trên đất Mỹ cùng nhau đón Tết Nguyên Đán ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Đó là việc chọn ngày đẹp, lên lịch thuận lợi cho các cháu nhất là năm nay học sinh được nghỉ vào ngày thứ 2 đúng ngày Tổng thống (President's day). Rồi lên kế hoạch chọn địa điểm tổ chức với tiêu chí, gia đình nào ở giữa trung tâm của các nhà khác sẽ được ưu tiên nhất.

Nhóm Facebook được chia năm xẻ bảy khi nhóm lo phần văn nghệ, vui chơi và nhóm thì lo phần ăn uống, hậu cần phông bạt.

Tôi lại có cơ hội được "tái sử dụng" cành cây khô để làm nhành mai vàng thủ công bằng giấy thủ công và keo silicon mang tí không khí tết cho mọi người. Đồng thời, liên hệ với ban giám đốc viện dưỡng lão Harborchase ở TP.Southlake ngay khi các cháu nhỏ diễn xong chương trình chào năm mới 2026 là lên lịch "đặt gạch" cho các cháu tiếp tục biểu diễn phục vụ các cụ vào dịp đón tết.

Cuối cùng thì ngày vui dành cho những đứa bé "thuần Việt" được sinh ra trên đất cờ hoa được bắt đầu vào ngày lễ Tình yêu 14.2 và giới thiệu về văn hóa đón tết của người Việt.

Các cháu biểu diễn piano, violon với chủ đề tôn vinh tình yêu dành cho các cụ già như là một món quà tinh thần đong đầy ý nghĩa chào đón năm mới. Nhìn các cụ vỗ tay theo những bài tình ca, tôi cảm nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho những mầm non giao thoa hai nền văn hóa Mỹ - Việt và đâu đó cũng là hình ảnh những người ông, người bà ở Việt Nam đang chờ mong cháu về ăn tết cùng mà không thể vì không gian cách trở.

Ở nơi này, Tết đã phải đi khi chỉ mới kịp đến ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Nào mà bánh chưng xanh, mứt dừa trắng, cành hoa mai vàng, bì lì xì đỏ… giúp cho một góc phòng vui mắt hơn, không khí tết ngập tràn hơn trong khán phòng. Những câu chuyện đón tết của người Việt, sự khác biệt của tết âm lịch và tết dương lịch, ý nghĩa của phong tục lì xì… khiến cho buổi chiều giao lưu như kéo dài đến vô tận.

Người Việt ở Mỹ: Tết vì con cái

Bên ánh lửa bập bùng, trò chuyện với giảng viên Lê Thanh Tùng, nhà nghiên cứu xã hội học và cũng đã ăn cái tết xa nhà lần thứ ba ở đất cờ hoa, anh chia sẻ rất thật: "Nếu ở Việt Nam, tết đã về tận cửa thì với hàng triệu người Việt xa xứ, tết vẫn chỉ là những ngày bình thường. Ở nơi này có không khí thiêng liêng của đêm giao thừa, cũng hiếm tiệc tùng, chúc tụng. Tết gần như vắng mặt trong không gian công cộng. Vì thế, nếu không được nhắc nhớ bằng một nỗ lực có ý thức, tết rất dễ đi qua một cách lặng lẽ, không để lại dấu vết."

Ăn uống no say xong là đến phần mà các cháu chờ đón nhất đó là nhận lì xì ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Có lẽ nỗi lòng đó cũng là tâm sự chung của các phụ huynh có những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ với mong muốn níu kéo một chút tết truyền thống cho các bạn nhỏ.

Vậy nên đến tối mới gặp gỡ chính thức nhưng tôi đã phải dậy từ sớm để hông xôi đậu xanh đã bóc vỏ để mang màu vàng "sung túc" đến cho buổi tất niên, cánh gà chiên mắm, cánh gà nướng BBQ kiểu Hàn Quốc và cánh gà nướng sốt cay buffalo cũng chẳng phải là món ăn tết truyền thống nhưng cũng phải đưa vào thực đơn vì đám trẻ con ở bên này đứa nào cũng mê món nhiều xương xẩu này.

Những bức ảnh đẹp của người Việt ở Mỹ được lưu lại bên một góc cầu thang được trang hoàng tết ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Như Thanh Tùng từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Tết chỉ tồn tại khi con người chủ động lựa chọn nó. Nếu cha mẹ lười biếng, tết sẽ biến mất; nếu không kể chuyện, con cái sẽ không biết đến. Chính sự nhọc nhằn để giữ tết ấy lại vô tình biến tết thành một di sản được truyền lại bằng đối thoại và suy ngẫm".

Rồi chúng tôi nhìn quanh các gia đình và cùng… suy ngẫm

Gia đình tôi có bà mẹ vợ sống một mình, tết xa con cháu nên cứ phải rời nhà ra quê đón tết cùng em út nên năm hết tết đến lại muốn nó trôi đi thật nhanh để vơi đi nỗi cô đơn tuổi già. Là gia đình của Hoàn, một du học sinh tốt nghiệp ngành tài chính ở Úc rồi đưa nhau sang Mỹ đầu tư, giao thừa khi gọi về nhà, nghe tiếng nấc của mẹ quyện vào lời chúc đầu xuân, phải dằn lòng trấn an ông bà với giọng nói mạnh mẽ trong khi hai bàn tay nắm chặt vào thành ghế để ghìm lại dòng nước mắt chực trào.

Tác giả cũng tranh thủ giới thiệu về bánh chưng đến các cụ già trong thời gian nghỉ ẢNH: NVCC

Hay gia đình Huy Nguyễn cũng đã 23 năm rồi chưa về Việt Nam ăn tết kể từ khi rời quê hương từ năm cấp 3 du học, lập gia đình và những đứa trẻ lần lượt được sinh ra nơi này. Có lẽ mùa tết âm lịch là thời gian các cháu vẫn đi học bình thường nên việc xin nghỉ làm, cho con nghỉ học để về quê hương ăn tết không phải là điều dễ dàng.

Thế nên khi được hỏi, ông bố trẻ của hai người con tâm sự rất chân thành: "Cái Tết Nguyên Đán của nhà em trôi qua cũng nhàn nhạt như những ngày bình thường khác cho đến khi gặp được các anh chị cùng nhau tổ chức tết ở đây mới thấy… thú vị".

Chút lắng lòng tí vậy thôi chứ khi nghe đến chuyện gia đình nhà Tuân Đặng, "cựu" thành viên của nhóm mới chuyển đến tiểu bang Arkansas cách mấy trăm dặm nên dự định chỉ chúc tết online trong dịp gặp nhau cuối năm nhưng phút chót "quay xe", vượt mưa đá chạy 8 tiếng đồng hồ để các con lại có dịp giao lưu hiếm hoi cùng những bạn nhỏ gốc Việt khác trong không khí chào năm mới, cùng đi lễ chùa đầu năm.

Hay gia đình của Chi Trần, giảng viên ngành marketing Trường đại học TCU dù rất bận rộn với việc có em bé nhỏ cũng sắp xếp thời gian sắm áo dài để cho bé biết cái tết của cội nguồn đầu tiên trong đời.

Chơi tết "hoành tráng" nhất là gia đình của Vân Trang, giảng viên Trường đại học California khi mời bố mẹ từ Hà Nội sang ăn tết Tây xuyên sang tết ta ở Mỹ một lần cho biết. Rồi còn giúp các cụ "giải khuây" bằng nồi bánh chưng chờ đón tết hay mâm cỗ cúng ông Táo mà chúng tôi phải dặn dò nhau chỉ nên cắm một cây hương kẻo hệ thống báo cháy hú lên bất tử thì phát phiền!

Màn "ăn tết" chờ mãi cũng được bắt đầu với truyền thống "potluck", bàn cỗ buffet tết với nhiều món ngon của ba miền mà các gia đình mang đến.

Nào là bánh chưng ông bà tự gói, nào là bắp bò ngâm nước mắm. Từ chả lụa đến chả thủ, từ rau củ xào thập cẩm đến gà khô sấy sả ớt, cho đến mứt dừa, mít sấy… Tất cả làm cho cỗ tết đủ vị và đong đầy tình yêu thương.

Amy Phan, một bé sinh ra ở Lubbock (Texas) không giấu được sự phấn khích: "Đây là lần đầu tiên con được ăn tết hoành tráng đến vậy với rất nhiều bạn Việt Nam vì trước đây chỉ đón tết trong gia đình".

Ăn uống no say xong là đến phần mà các cháu chờ đón nhất: nhận lì xì. Các phong bao đủ màu vàng đỏ đựng cả tiền USD lẫn thẻ quà tặng để các cháu "tùy ý" xử lý khi mang về nhà. Nhìn các cháu rạng rỡ bên những phong bao đựng quà may mắn đầu năm, chúng tôi biết rằng một nét văn hóa truyền thống vẫn đang được gìn giữ mà không lo bị… biến tướng.

Chương trình vui tết với màn biểu diễn piano chào xuân đón tết của các mầm non nước Việt giúp cho không khí đón tết trở nên rộn ràng.

Còn các phụ huynh tranh thủ chụp ảnh tết, nhâm nhi ly rượu champagne tám chuyện rôm rả. Kết thúc vẫn như thường lệ là màn hát karaoke "rock xuyên màn đêm" phá tan hết nỗi mong tết nhớ nhà bởi sau mọi người đều biết rằng sau một giấc ngủ ngắn, cuộc sống lại bình thường và một tuần mới hối hả trở lại.

Có lẽ, ở nơi này, tết đã phải đi khi chỉ mới kịp đến nhưng ai ai cũng cảm nhận được câu hát "tết đến rồi… tết đến trong tim mọi người…" và hẹn lại mùa Tết năm sau.