Tết nơi xứ người: Người phụ nữ Việt ở Israel đón xuân trong niềm hy vọng

Chị Kim Golbari (quê ở Đồng Nai) sống và làm việc ở TP.Tel Aviv, Israel 16 năm nay. Chị có chồng là người Do Thái, thời gian gần đây công việc kinh doanh dần ổn định trở lại nhưng người phụ nữ Việt ở Israel vẫn không quên những tháng sống giữa xung đột.



Sẵn sàng tiếp tục lánh nạn

Chị lắng nghe tiếng còi báo động thường xuyên, thấp thỏm vì sợ tiếng bom nổ. Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương lại trỗi dậy trong lòng chị. Vì điều kiện kinh tế và nhiều lý do khác, chị đành ở lại Israel làm việc như ngày thường.

Chị Kim cảm thấy may mắn vì vẫn bình an trong năm 2025 ẢNH: NVCC

Hiện tại, tình hình an ninh đã ổn định hơn, chị Kim và con trai không còn phải vào hầm trú ẩn như trước. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn âm ỉ, không biết thời gian tới sẽ ra sao.

"Không ai có thể nói trước được điều gì nên tôi luôn cảnh giác, không có suy nghĩ chủ quan. Những ngày gần đây, một vài chuyến bay đến TP.Tel Aviv bị huỷ. Tôi luôn bật điện thoại ở chế độ cảnh báo, giày dép, giấy tờ sẵn sàng bên cạnh để lánh nạn trong tình huống nguy hiểm", chị Kim chia sẻ.

Cũng theo người phụ nữ, Tết Nguyên đán năm nay chị sẽ đến Đại sứ quán Việt Nam tại Israel để đón tết cùng anh chị em đồng hương. Không khí đón tết thời gian gần đây trầm buồn hơn so với nhiều năm trước. Sau buổi gặp mặt ở Đại sứ quán, chị vẫn làm việc như ngày thường.

Người phụ nữ ở Israel luôn nhớ về gia đình mỗi dịp tết đến ẢNH: NVCC

Nhớ khoảnh khắc gia đình sum vầy dịp tết

Chị Kim chia sẻ, năm 2025 khép lại trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt nhiều bất ổn, khi xung đột tại một số khu vực chưa hoàn toàn chấm dứt. Giữa những biến động đó, chị cảm thấy biết ơn vì đã trải qua một năm bình an, mạnh khỏe.

"Đón tết nơi đất khách, không khí xuân tại Israel kém rộn ràng hơn so với quê nhà do cộng đồng người Việt còn ít, chủ yếu chỉ có những buổi gặp gỡ nhỏ trong cộng đồng. Điều này khiến nỗi nhớ tết quê hương càng thêm da diết, từ không khí nhộn nhịp đến những bữa cơm sum vầy, khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau", chị Kim trải lòng.

Chị Kim luôn bật điện thoại ở chế độ cảnh báo ẢNH: NVCC

Nhân dịp năm mới, chị Kim gửi lời chúc tới ba mẹ, gia đình và mọi người một năm mới sum vầy, an vui, mạnh khỏe. Đồng thời bày tỏ mong muốn đất nước Việt Nam luôn bình an, phát triển và giàu mạnh.

Anh Lê Văn Quốc (27 tuổi, quê ở Đà Nẵng) sang Israel thực tập được gần 2 năm. Những ngày cuối năm nơi đất khách, anh sống trong cảm giác lặng lẽ và đôi chút chạnh lòng. Điều đó càng trở thành động lực để anh nỗ lực nhiều hơn, mong sớm có ngày được đón tết bên gia đình, ăn bánh chưng và tận hưởng trọn vẹn không khí sum vầy quê nhà.

"Ở Israel mọi người không đón Tết Nguyên đán nên ai nấy đều làm việc bình thường. Năm nay, tôi cũng không đến Đại sứ quán Việt Nam đón tết cùng cộng đồng người Việt ở đây vì không có nhiều thời gian", anh Quốc chia sẻ.

Người Việt ở Israel như chị Kim và anh Quốc dù đón tết trong lặng lẽ, thiếu vắng không khí sum vầy, họ vẫn cố gắng thích nghi, nỗ lực làm việc. Giữa tình hình đất nước nơi họ sống và làm việc còn nhiều biến động, họ vẫn luôn nhớ về gia đình vào dịp tết và không khí rộn ràng, hạnh phúc ở quê nhà Việt Nam.