Chi 120 triệu tiền vé máy bay, gia đình người Việt ở Slovakia quyết về quê ăn tết

Anh Nguyễn Hữu Cường (43 tuổi, ở xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) có 19 năm làm việc ở Slovakia. Anh hiện đang kinh doanh quán ăn, cuộc sống nơi đất khách tạm ổn khi hai con (đứa lớn 12 tuổi, đứa thứ hai 7 tuổi) có môi trường học tập tốt. Tuy nhiên, mỗi dịp tết đến, nỗi nhớ quê hương, cha mẹ lại da diết hơn bao giờ. Nhiều năm trước, vì điều kiện công việc nên cả gia đình chỉ có thể gọi điện, chúc tết qua màn hình điện thoại, chứ chưa thể về quê ăn tết.



Năm nay, vợ chồng anh quyết định về quê để các con được trực tiếp cảm nhận không khí tết cổ truyền tại Việt Nam. Theo anh, đây không chỉ là một chuyến trở về sum họp gia đình mà còn là cách để các con hiểu hơn về nguồn cội, về những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ.

Vợ chồng anh Cường (bên trái) làm việc tại Slovakia ẢNH: NVCC

Đặc biệt, Tết Nguyên đán Bính Ngọ còn mang ý nghĩa thiêng liêng khi trùng với dịp mừng thọ cha anh tròn 90 tuổi. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi để đại gia đình quây quần đông đủ, lưu giữ những kỷ niệm trọn vẹn bên người cha, người ông đáng kính.

Với những lý do đó, anh quyết định mua vé máy bay đưa cả gia đình về quê ăn tết dù chi phí không hề rẻ. Tổng tiền vé máy bay khứ hồi từ Slovakia về sân bay Nội Bài lên tới khoảng 4.000 euro (khoảng120 triệu đồng) cho 4 người. Theo anh Cường, nếu sắp xếp được lịch trình và đặt vé trước khoảng 3 tháng, chi phí có thể giảm đáng kể.

Vợ chồng anh Cường (bên phải) luôn nhớ về quê hương ẢNH: NVCC

"Tôi cũng cân nhắc để đưa các con về dịp hè vì lúc đó chi phí rẻ hơn nhưng nếu về dịp đó các con chỉ gặp được ông bà còn người thân, hàng xóm xung quanh đi làm ở xa. Dịp tết là cơ hội để gặp mọi người đông đủ, không khí sum vầy, ấm cúng", anh Cường nói.

Để chuẩn bị cho chuyến trở về quê ăn tết, anh Cường tranh thủ ghé siêu thị mua bánh kẹo làm quà cho người thân, rồi các loại thuốc cùng quần áo cho cả gia đình. Những món đồ không quá cầu kỳ nhưng được anh lựa chọn cẩn thận, gửi gắm trong đó sự háo hức của người con xa xứ và mong muốn mang chút không khí sum vầy, ấm áp từ phương xa về quê.

Hai con của anh Cường háo hức về quê ẢNH: NVCC

"Tôi cũng hy vọng khi đưa các con về quê dịp này là để con có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Việt. Ở nhà, các con vẫn được bố mẹ dạy tiếng mẹ đẻ nhưng tôi nghĩ khi nghe ông bà, họ hàng và mọi người trò chuyện, các con sẽ tiếp thu nhanh hơn. Đó không chỉ là việc học ngôn ngữ, mà còn là cách để các con dần hiểu và gắn bó hơn với văn hóa, nếp sống và tình cảm gia đình nơi quê nhà", người đàn ông cho hay.

Chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi), vợ anh Cường háo hức khi chuẩn bị về quê ăn tết. Quê chị ở Thanh Hóa, sau khi về quê nội đón tết, vợ chồng anh sẽ về thăm quê ngoại. Dự định ngày 14 tháng giêng, cả nhà sẽ quay lại Slovakia tiếp tục buôn bán, hy vọng có thu nhập ổn định để về Việt Nam thường xuyên hơn.

Người Việt tại Slovakia đoàn kết, gắn bó nhau ẢNH: NVCC

Theo anh Cường, vài năm trở lại đây, cuộc sống tại Slovakia gặp nhiều biến động khi giá cả sinh hoạt liên tục leo thang, buộc người dân phải thắt chặt chi tiêu.

Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt với mùa đông kéo dài, tuyết rơi dày và lạnh sâu khiến việc đi lại, buôn bán bị hạn chế. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của cộng đồng người Việt tại Slovakia cũng gặp không ít khó khăn, thu nhập giảm sút, đời sống thêm phần chật vật. Dẫu vậy, nhiều gia đình vẫn cố gắng bám trụ, chắt chiu từng khoản để duy trì cuộc sống và nuôi hy vọng sớm có những ngày thuận lợi hơn.

Thời tiết tại Slovakia gần đây lạnh, tuyết rơi dày và kéo dài ẢNH: NVCC



