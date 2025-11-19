Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Slovakia

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák; nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống VN - Slovakia. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Slovakia luôn là người bạn thủy chung, gần gũi của VN; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn ủng hộ, đoàn kết với nhân dân VN trong suốt 75 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Robert Kaliňák, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák và đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký năm 2015 đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo quân nhân, gìn giữ hòa bình…

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; đồng thời tăng cường phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn và hợp tác hiện có nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện và bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng hợp tác đưa kinh tế và khoa học công nghệ trở thành trụ cột trong quan hệ song phương, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Slovakia Robert Fico sớm thăm chính thức VN.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Giám đốc Tập đoàn A.P.Moller - Maersk (Đan Mạch). Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Toàn diện VN - Đan Mạch (thiết lập năm 2013) và Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước (thiết lập tháng 11.2023), là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực theo xu hướng phát triển xanh và bền vững.

Tổng Bí thư nêu rõ VN tập trung phát triển hạ tầng trong đó có các cảng biển với định hướng xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Ghi nhận tầm nhìn của tập đoàn về xây dựng cảng, vận tải xanh và hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của tập đoàn tại VN trong việc phát triển hệ thống cảng biển xanh, thông minh, dịch vụ logistics…, Tổng Bí thư Tô Lâm khuyến khích tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực như kinh tế biển… đồng thời khẳng định VN luôn sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển các dự án logistics, kết nối các vùng miền, các đô thị lớn, các khu công nghiệp trong nước và với thế giới; nhấn mạnh VN nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới và đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, rộng khắp và thông suốt để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế VN.