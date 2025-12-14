Trái tim của 'đế chế' Amazon: Người Việt ở Mỹ kể chuyện lần đầu bước vào bên trong

Mỗi tháng chỉ có khoảng 20 ngày tổ chức tour tham quan đặc biệt tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (Fulfillment Center Tour) của Amazon - 'đế chế' ngành thương mại điện tử (e-commerce) và mỗi ngày cũng chỉ có 1 - 2 tour dành cho khoảng nhóm 12 người nhanh tay đăng ký nhất.

Vì vậy, phải sau một thời gian chờ đợi khá dài, tôi may mắn được điền tên để có cơ hội vào tận trong trái tim của "đế chế" Amazon ở TP.Grapevine (Texas, Mỹ).

Tour tham quan miễn phí nhưng "phiên bản giới hạn"

Nói rõ hơn một chút về Amazon - tập đoàn công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu về thương mại điện tử, điện toán đám mây và các dịch vụ công nghệ tiên tiến. Amazon là một trong “Big Five” công ty công nghệ hàng đầu thế giới và tính đến nay đã có hàng triệu nhân viên trên toàn cầu với doanh thu hàng trăm tỉ USD mỗi năm.

Du khách tour tham quan đặc biệt tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (Fulfillment Center Tour) của Amazon ẢNH: PHAN QUỐC VINH

“Không có áp lực, chẳng có kim cương” vì vậy áp lực làm việc tại các kho hàng của Amazon là cực lớn. Với hàng triệu đơn hàng được xử lý mỗi ngày, Amazon là biểu tượng cho tốc độ và độ chính xác của ngành thương mại điện tử hiện đại của thế giới.

Nhưng ít ai hình dung được rằng, đằng sau mỗi cú nhấp chuột “Buy Now” của khách hàng trên website là cả một thế giới “ngầm” khổng lồ được vận hành tự động với hàng ngàn robot và con người cùng làm việc trong sự phối hợp tuyệt đối.

Daniel Martin cùng 2 đồng nghiệp nữ là những người thuyết minh đưa nhóm chúng tôi tham quan nội bộ trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại thành phố Grapevine, là một trong những cơ sở ứng dụng robot hiện đại nhất của tập đoàn. Mỗi đoàn chỉ giới hạn tối đa 12 người và phải đăng ký trước nhiều tuần qua hệ thống chính thức nên ai cũng rất phấn khích với cơ hội tiếp cận góc nhìn hiếm hoi về cách thức phối hợp để vận hành hệ thống thương mại điện tử lớn nhất thế giới này.

Danh sách các thành phố ở Mỹ tổ chức Amazon tour ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Trước khi bắt đầu hành trình, đoàn được xem clip giới thiệu về môi trường làm việc và một số quy định về Amazon tour trong đó tuyệt đối không được dùng điện thoại chụp ảnh, ghi hình tại các vị trí quy định trong quá trình tham quan để bảo đảm bí mật thông tin trên hàng hóa. Riêng tôi do đã được liên hệ từ trước để viết bài giới thiệu nên được trung tâm “đặc cách” cho phép ghi hình và thỉnh thoảng còn được Daniel chụp giúp.

Rồi mỗi người được phát tai nghe kết nối trực tiếp với hướng dẫn viên cùng thẻ định danh để bảo đảm an ninh trước khi hòa mình vào không gian rộng hơn 1,2 triệu feet vuông (tương đương khoảng 110.000 m2) mà theo Danile giải thích bằng gần 30 mặt sân vận động bóng đá khiến nhiều người choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Amazon tour muốn giúp khách tham quan tận mắt chứng kiến cách công nghệ và con người đã cùng nhau tạo nên phép màu thương mại điện tử như thế nào?”, Daniel mở đầu câu chuyện cho chuyến tham quan. Rồi anh đưa mọi người đến với “thế giới” robot là linh hồn của hệ thống vận hành tại đây.

Du khách được xem video giới thiệu về Amazon và một số thông tin cần biết trước khi tham quan ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Khi bước vào khu vực trung tâm, du khách dễ dàng bắt gặp hàng trăm robot màu cam di chuyển nhịp nhàng dưới sàn nhà, nâng hàng và vận chuyển các kệ hàng nặng hàng trăm ký đến các điểm lưu kho chính xác… miễn chê.

Những robot này hoạt động hoàn toàn tự động, không chỉ xác định chuẩn vị trí hàng hóa mà còn tự quay đầu trở về trạm sạc khi gần hết pin. Toàn bộ chuyển động diễn ra mượt mà, không va chạm, tạo nên một "bản giao hưởng" giữa con người và máy móc còn chúng tôi thì chỉ biết "mắt chữ O mồm chữ A" ngắm nhìn trầm trồ. Tôi đùa với Daniel rằng cần mua một con như vậy để buổi tối mỗi khi đi ngủ, bà vợ có sai đi lấy đồ vặt thì thay vì phải tung chăn ấm để tìm như lâu nay giờ sẽ nhờ rô bốt này phục vụ theo ý bà khiến cả nhóm cười phá lên với ý nghĩ "táo bạo" của mình.

“Các robot có thể xử lý hàng trăm ngàn kệ hàng mỗi ngày. Nhờ công nghệ tự động hóa này, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm trong thời gian nhanh nhất”, Daniel chia sẻ thêm.

Amazon có những chính sách ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Rồi cả nhóm được hướng dẫn sang quy trình đóng gói, dán nhãn và kiểm tra tự động diễn ra liên tục trong khu vực Pack (package – đóng gói) và SLAM viết tắt của Scan (quét mã vạch), Label (in nhãn), Apply (dán nhãn), Manifest (ghi nhận vào hệ thống).

Nhìn các hộp hàng được đưa lên băng chuyền dài hơn 26 dặm (khoảng 41 km), trượt xuống những đường riêng theo từng khu vực vận chuyển rồi đến trung tâm phân loại, trạm giao hàng hoặc sân bay là công đoạn cuối cùng, chúng tôi không khỏi trầm trồ thán phục cho sự hiện đại ở trung tâm điều phối hoành tráng này.

Amazon - nơi con người vẫn là trung tâm

Dù công nghệ chiếm phần lớn hoạt động, ở nơi đây con người vẫn giữ vai trò cốt lõi trong mô hình vận hành của tập đoàn Amazon.

Từ khi bắt đầu bước vào, Amazon đã giới thiệu cho khách tham quan văn hóa công ty ứng với mỗi châu lục, khai thác những nét đẹp trong văn hóa từng nơi để áp dụng vào doanh nghiệp. Ngoài ra, Amazon còn xây dựng môi trường làm việc hòa nhập với đồng phục riêng cho nhân viên khiếm thị. Người khuyết tật cũng được tạo điều kiện tối đa khi làm việc ở đây.

Tôi còn để ý đến những lời “dặn dò” trước khi vào ca được dán lên bậc tam cấp của trung tâm để học hỏi áp dụng cho gia đình mình. Amazon cũng có cách đo lường năng suất lao động của nhân viên, có áp lực công việc thực sự nhưng vẫn tạo được không gian làm việc thoải mái và nghỉ ngơi cho họ. Hay chi tiết nhỏ là các dụng cụ bảo hộ lao động được bỏ vào chiếc máy tương tự như máy bán thức uống, nhân viên cần sử dụng chỉ cần chọn loại hàng và bấm nút là máy thả hàng ra hộc để nhận một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn viên thị phạm công việc đóng gói hàng hóa ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Những vị khách nhanh tay đăng ký trước nhiều tuần qua hệ thống chính thức mới có cơ hội trải nghiệm Amazon tour ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon ở thành phố Grapevine cũng đầu tư nhiều chương trình đào tạo và phúc lợi, trong đó nổi bật là Career Choice – chính sách tài trợ học phí đại học trước cho nhân viên toàn thời gian, hợp tác cùng các trường như University of North Texas, Tarrant County College và University of Texas at Dallas.

Ngoài ra, Amazon còn chú trọng đến tính bền vững, với các sáng kiến như giảm bao bì nhựa, tái chế vật liệu và tối ưu tiêu thụ năng lượng trong toàn hệ thống.

“Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người”, hướng dẫn viên Daniel nhấn mạnh. “Chúng tôi nỗ lực để mỗi nhân viên đều được học hỏi, phát triển và đóng góp trong môi trường an toàn, hòa nhập”.

Đằng sau mỗi cú nhấp chuột “Buy Now” của khách hàng trên website là cả một thế giới “ngầm” khổng lồ được vận hành tự động với hàng ngàn robot và con người cùng làm việc trong sự phối hợp tuyệt đối ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Tác giả với view... triệu đô, nơi quan sát được hầu hết các hoạt động của trung tâm ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Chuyến tham quan kéo dài gần hai giờ để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho cả đoàn không chỉ bởi quy mô khổng lồ và tính tự động cao mà còn vì triết lý vận hành “công nghệ vì con người” mà Amazon theo đuổi.

“Mỗi đơn hàng rời khỏi nơi này là kết quả của hàng ngàn chuyển động nhỏ được lập trình hoàn hảo giữa con người và máy móc”, anh Daniel nhấn mạnh khi chia tay đoàn khách vừa trao cho chúng tôi những phần quà lưu niệm độc đáo mang thương hiệu “Made in Amazon”.