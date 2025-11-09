Ý yêu cầu chính phủ Mỹ trả lương cho nhân viên căn cứ Mỹ ở châu Âu

Bộ Ngoại giao Ý ngày 8.11 cho biết đang thảo luận với phía Mỹ để giải quyết vấn đề lương cho các nhân viên địa phương làm việc ở các căn cứ Mỹ đặt tại Ý chưa được trả lương, Reuters đưa tin.

Bộ này cho hay khoảng 2.000 công dân Ý không phải quân nhân, làm việc ở các căn cứ Mỹ chưa được thanh toán lương tháng 10, chủ yếu là những người làm việc tại căn cứ không quân Aviano và căn cứ Vicenza.

Tiêm kích F-16 bay tại căn cứ Aviano ở Ý năm 2015 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani thúc giục Washington nhanh chóng giải quyết, kể cả khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn đang bế tắc. Đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục ở Mỹ từ tháng 10 đã khiến hàng triệu nhân viên liên bang không nhận được tiền lương.

“Bộ Ngoại giao Ý đã gửi đề nghị tới Đại sứ quán Mỹ tại Rome, và phía đại sứ quán xác nhận rằng Lục quân và Không quân Mỹ đang phối hợp với Lầu Năm Góc xem xét khả năng sử dụng ngân quỹ riêng để trả lương cho các nhân viên Ý", thông báo cho hay.

Theo AP ngày 9.11, không chỉ ở Ý, nhân viên làm trong một số căn cứ quân sự Mỹ ở các nước châu Âu cũng bị chậm thanh toán lương. Chính phủ một số nước sở tại đã đứng ra chi trả và kỳ vọng Washington sẽ thanh toán lại, trong khi tại Ý và Bồ Đào Nha, hàng ngàn nhân viên ở các căn cứ Mỹ vẫn đang làm việc không lương. Khoảng 360 nhân viên ở căn cứ Lajes Field của Bồ Đào Nha chưa được trả lương.

Tại Đức, chính phủ nước này đã trả lương cho gần 11.000 nhân viên địa phương làm tại căn cứ Mỹ. Chính phủ Ba Lan, Lithuania cũng có động thái tương tự.