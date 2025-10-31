Khẳng định trí tuệ Việt: ZAVAK chinh phục thị trường Amazon

Gian hàng hiện tại của ZAVAK trên Amazon

ZAVAK là thương hiệu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trần Tech - Đơn vị tiên phong sản xuất nắp bể ngầm inox tại Việt Nam. Từ những công trình biểu tượng đến các khu đô thị, ZAVAK đã khẳng định chất lượng sản phẩm trước khi vươn ra thị trường quốc tế.

Thị trường Bắc Mỹ nổi tiếng khắt khe với các tiêu chuẩn kỹ thuật và người tiêu dùng khó tính. Tuy nhiên, với chất liệu inox 304 cao cấp, độ bền vượt trội và thiết kế tinh tế, sản phẩm ZAVAK nhanh chóng chinh phục được khách hàng quốc tế. Trong đó, 80% khách hàng đến từ Mỹ và 20% còn lại từ Canada, Mexico. Thành công này là kết quả của hơn 10 năm kinh nghiệm và sự đầu tư bền bỉ vào nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D).

Sau những lô hàng đầu tiên, ZAVAK tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường xuất khẩu và đẩy mạnh thương hiệu trên Amazon. Những đánh giá tích cực từ khách hàng quốc tế trở thành minh chứng cho chất lượng "Made in Vietnam".

Hành trình của ZAVAK không chỉ là câu chuyện thành công của một doanh nghiệp mà còn thể hiện tiềm năng và sức cạnh tranh của trí tuệ Việt trên trường quốc tế.