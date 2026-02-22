Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du lịch Lâm Đồng, Khánh Hòa bội thu dịp Tết Bính Ngọ 2026

Lâm Viên - Bá Duy
22/02/2026 16:41 GMT+7

Doanh thu từ du lịch của tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa dịp Tết Bính Ngọ 2026 tăng mạnh so với năm trước, mỗi địa phương ước đạt khoảng 2.000 tỉ đồng.

 Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khu vực Đà Lạt và Mũi Né tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định sức hút mạnh khi đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng; tại tỉnh Khánh Hòa những ngày đầu xuân cũng tấp nập du khách đem lại mùa bội thu so với Tết Nguyên đán năm trước.

Du lịch Lâm Đồng, Khánh Hòa bội thu dịp Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Phố núi Đà Lạt là điểm đến mùa xuân hấp dẫn, thân thiện và đáng tin cậy đối với du khách.

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 22.2, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp Tết Bính Ngọ hoạt động du lịch, thể thao tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra sôi động, an toàn; giá cả dịch vụ ăn uống và lưu trú có tăng nhẹ nhưng cơ bản ổn định. Cao điểm các đêm từ 19 - 21.2 (từ mồng 3 - 5 tết) các cơ sở lưu trú và khách sạn có sao trên địa bàn đều kín phòng. Nhiều du khách phải hỏi thuê nhà người dân để nghỉ qua đêm.

Các điểm tham quan nổi tiếng như Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa Đà Lạt, Thác Datanla…, lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Các khu du lịch trải nghiệm, nông trại, phim trường... luôn trong tình trạng đông kín người.

Theo đó, trong những ngày Tết Nguyên đán, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng gần 1 triệu lượt du khách, tăng 29% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt gần 2.000 tỉ đồng. Những kết quả tích cực này tiếp tục củng cố vị thế của Đà Lạt và Mũi Né là điểm đến mùa xuân hấp dẫn, thân thiện và đáng tin cậy đối với du khách trong và ngoài nước.

Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 7 ngày nghỉ tết (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết, tức từ 15 đến 21.2), tỉnh đón 1.055.000 lượt khách tham quan và lưu trú, tăng 12,17% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Lâm Đồng, Khánh Hòa bội thu dịp Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.

Du khách vui chơi tại VinWonders Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 320.000 lượt, tăng 12,28%; gồm 120.000 lượt khách quốc tế (tăng 23,08%) và 200.000 lượt khách nội địa (tăng 6,67%). Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 83,11%, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng lấp kín phòng từ mùng 2 đến mùng 5 tết.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ghi nhận 774 lượt chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có 497 chuyến quốc tế và 277 chuyến nội địa, đưa đón khoảng 142.720 hành khách, tăng khoảng 10% so với tuần bay thông thường.

Du lịch Lâm Đồng, Khánh Hòa bội thu dịp Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 3.

Du khách tấp nập đến KDL đảo Hoa Lan (Khánh Hòa) dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: BÁ DUY

Các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, khu vực trung tâm Nha Trang và các resort khép kín trên đảo đạt công suất phòng trên 80% trong suốt kỳ nghỉ. Đáng chú ý, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng như Vinpearl, Champa Island, Alma, The Anam Cam Ranh, Duyên Hà, Movenpick… lấp kín 100% phòng từ mùng 2 đến mùng 5 tết.

"Lượng khách lưu trú và khách tham quan tăng cao đã khiến du lịch Khánh Hòa bội thu với tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 2.200 tỉ đồng, tăng hơn 62,2%. Con số này vượt xa mức 1.356 tỉ đồng ghi nhận trong dịp Tết Ất Tỵ 2025", ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

Trong 7 ngày nghỉ tết, Quảng Ngãi đón khoảng 610.000 lượt khách, thu 488 tỉ đồng từ du lịch. Công suất phòng nhiều điểm như Lý Sơn, Măng Đen đạt trên 90%.

