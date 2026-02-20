Đà Lạt 'cháy phòng' dịp Tết Bính Ngọ 2026

Chạy ngược xuôi tìm phòng ở Đà Lạt

Nhiều du khách đến phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) chạy dọc các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân… tìm chỗ lưu trú nhưng liên tục bắt gặp bảng “hết phòng” khi khách sạn, homestay đồng loạt “cháy phòng”.

Du khách đến Đà Lạt rất đông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Anh Nguyễn Văn Huân (ở Đồng Nai) cho biết gia đình anh lên Đà Lạt từ sáng sớm mùng 4 tết nhưng không đặt phòng trước nên phải chạy xe rất lâu quanh khu trung tâm để tìm chỗ lưu trú.

“Hỏi khách sạn nào cũng kín phòng. Ra vùng ven cũng không còn chỗ. May nhờ người quen giới thiệu, gia đình tôi mới thuê được một phòng ở cuối đường Bùi Thị Xuân”, anh Huân kể.

Nhiều du khách phải chạy ngược xuôi tìm phòng lưu trú dịp tết ở Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Du khách tìm phòng lưu trú dọc đường Nguyễn Chí Thanh (phường Xuân Hương - Đà Lạt) ẢNH: LÂM VIÊN

Chị Đỗ Nhã Phương, chủ một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Xuân Hương - Đà Lạt), cho biết từ sáng mùng 3 tết cơ sở của chị đã kín phòng.

“Treo bảng ‘hết phòng’ nhưng khách vẫn liên tục ghé hỏi. Điện thoại bàn reo suốt, chúng tôi phải tạm ngắt vì không thể nhận thêm khách”, chị Phương chia sẻ.

Lượng du khách đến Đà Lạt du xuân tăng đột biến trong ngày mùng 4 tết nên nhiều khách sạn treo bảng "hết phòng" ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, chủ một homestay ở phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết sáng mùng 4 tết nhiều khách tìm đến nhưng cơ sở không còn phòng trống nào.

Nhóm bạn trẻ đến từ Đồng Nai vui mừng khi tìm được nơi lưu trú tại Đà lạt vào chiều mùng 4 tết ẢNH: LÂM VIÊN

Khảo sát của chúng tôi cho thấy giá phòng dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại Đà Lạt tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Một số ít cơ sở còn phòng nâng giá lên gấp 3 lần nhưng vẫn nhanh chóng được lấp đầy. Riêng phân khúc phòng 4 - 5 sao cơ bản giữ nguyên mức giá đã niêm yết.

Không chỉ dịch vụ lưu trú, thị trường cho thuê xe máy cũng bội thu. Giá cho thuê tăng nhẹ so với ngày thường, song nguồn cung vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của du khách.

Điểm du lịch ken đặc người, mùa bội thu của phố núi

Tại các điểm tham quan được yêu thích như Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa Đà Lạt, Thác Datanla…, lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Bãi giữ xe chật kín, du khách phải xếp hàng mua vé, chờ chụp ảnh tại các tiểu cảnh.

Hồ Xuân Hương, điểm yêu thích của du khách khi đến Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê nổi tiếng cũng luôn trong tình trạng kín chỗ. Nhiều thực khách phải chờ 20 - 30 phút mới có bàn, nhất là vào khung giờ cao điểm buổi trưa và tối.

Vào khung giờ cao điểm buổi trưa và tối du khách phải chờ rất lâu mới có bàn ăn ẢNH: LÂM VIÊN

Do lượng xe cộ các loại tăng đột biến, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng huy động 100% lực lượng phối hợp với công an các phường túc trực tại các nút giao thông để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông, hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe cục bộ.

Lực lượng CSGT túc trực phân luồng giao thông ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 14 - 20.2 (27 tháng chạp năm Ất Tỵ 2025 đến mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), toàn tỉnh này đón khoảng 900.000 lượt khách, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế khoảng 60.000 lượt. Doanh thu du lịch ước tính đạt 1.800 tỉ đồng.

Hầu hết các khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt đều kín phòng dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Lượng khách tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán 2026 được xem là tín hiệu tích cực, đem lại hy vọng thắng lợi về du lịch cho Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung ngay từ những ngày đầu năm.