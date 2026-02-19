Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đà Lạt đón đông du khách dịp xuân Bính Ngọ

Lâm Viên
Lâm Viên
19/02/2026 18:21 GMT+7

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, không khí du xuân tại các phường trung tâm Đà Lạt trở nên nhộn nhịp và rộn ràng hơn bao giờ hết. Dòng người từ khắp nơi đổ về phố núi tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên.

Từ chiều tối mùng 2 tết, nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Tại các nút giao thông chính, xe cộ nối đuôi nhau lưu thông chậm, xảy ra ùn ứ cục bộ vào một số thời điểm.

Đà Lạt đón đông du khách dịp xuân Bính Ngọ- Ảnh 1.

Từ chiều tối mồng 2 tết, nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến

ẢNH: LÂM VIÊN

Lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động 100% túc trực trên nhiều cung đường để phân luồng, điều tiết, hướng dẫn phương tiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển, tham quan trong những ngày cao điểm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự báo chiều mùng 3 tết cao điểm du khách các tỉnh, thành đến Đà Lạt du xuân, do đó, đơn vị đã chủ động lên phương án phân luồng điều tiết giao thông ở các cửa ngõ vào Đà Lạt và khu vực các phường trung tâm.

Khu vực quảng trường Lâm Viên và quanh hồ Xuân Hương trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian trang trí xuân rực rỡ, tiểu cảnh hoa tươi là điểm dừng chân lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm.

Dọc bờ hồ, các vườn hoa khoe sắc rực rỡ, thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ dừng chân chụp ảnh. Dịch vụ chụp hình cùng ngựa tiếp tục được ưa chuộng, góp phần mang lại trải nghiệm đặc trưng của phố núi trong hành trình du xuân.

Dịch vụ chụp hình cùng ngựa bên hồ Xuân Hương được ưa chuộng,

Dịch vụ chụp hình cùng ngựa bên hồ Xuân Hương được ưa chuộng,

ẢNH: LÂM VIÊN

Khu vực chợ đêm Đà Lạt đêm mùng 2 tết du khách chen chân tham quan, mua sắm và thưởng thức các món ăn đặc trưng phố núi.

Hầu hết khách sạn tại khu vực trung tâm đều kín phòng. Nhiều đoàn khách không đặt trước phải di chuyển ra các khu vực vùng ven, thậm chí tìm thuê căn hộ, phòng trọ của người dân để lưu trú. Bà Nguyễn Thị Phương Mai, chủ một homestay ở phường Lang Biang - Đà Lạt thông tin, nhiều đoàn khách gọi điện đặt phòng đêm mùng 3 và mùng 4 tết, nhưng không còn phòng trống vì nhận khách từ trước tết.

Sáng mùng 3 tết, các quán ăn, quán cà phê tại khu trung tâm đông nghẹt, không ít du khách phải chờ đợi khá lâu mới có bàn. Dù một số hàng quán chưa mở cửa trở lại do còn trong kỳ nghỉ tết, sức mua và nhu cầu dịch vụ vẫn tăng cao.

Đà Lạt rộn ràng đón khách thập phương du xuân Bính Ngọ

Đà Lạt rộn ràng đón khách thập phương du xuân Bính Ngọ

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại các điểm tham quan du lịch, lượng khách cũng tăng mạnh. Người dân và du khách hào hứng trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới, tạo nên bức tranh xuân tươi vui, nhộn nhịp giữa bầu không khí trong lành đặc trưng của Đà Lạt những ngày đầu năm mới.

Khám phá thêm chủ đề

