Đêm giao thừa 13 độ C, hàng ngàn người háo hức chờ pháo hoa ở Đà Lạt

Từ khoảng 20 giờ đêm 16.2 (29 tết), dòng người đã tập trung đông nghịt tại quảng trường Lâm Viên. Dù tiết trời lạnh buốt đặc trưng của phố núi, nhiều gia đình vẫn đưa theo trẻ nhỏ, quàng khăn, khoác áo ấm, tay trong tay dạo quanh hồ Xuân Hương, sau đó tiến vào quảng trường lâm Viên chọn vị trí đẹp để chờ đón màn bắn pháo hoa khoảnh khắc giao thừa.

Hàng ngàn người dân và du khách bất chấp cái lạnh 13 độ C, chờ xem bắn pháo hoa thời khắc giao thừa. ẢNH: L.V

Không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Tiếng nhạc từ chương trình nghệ thuật mừng năm mới vang lên sôi động, thu hút đông đảo người dân đứng xem, cổ vũ. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò xen lẫn tiếng cười nói khiến cái lạnh dường như được xua tan.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải), dự khán chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Lâm Viên. ẢNH: L.V

Quanh khu vực hồ Xuân Hương, các nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ. Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành khác và du khách nước ngoài chia sẻ cảm giác thích thú khi được đón giao thừa giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Đặc biệt họ chờ đợi màn pháo hoa rực sáng bên hồ Xuân Hương.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt. ẢNH: L.V

Trước đó, từ 20 giờ, tại quảng trường Lâm Viên, chương trình nghệ thuật chào năm mới thu hút hàng ngàn người dân và du khách tới xem, cổ vũ tạo khung cảnh rất vui tươi và sôi động. Cùng thời điểm, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới Bính Ngọ phục vụ đông đảo người dân.

Chương trình "Mừng Đảng - mừng xuân" tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: LV

Du khách nước ngoài háo hức chờ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Ất Tỵ - Bính Ngọ tại quảng trường Lâm Viên. ẢNH: L.V

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, giao thừa năm nay, toàn Lâm Đồng có 18 xã phường bắn pháo hoa. Ngoài các đô thị lớn như Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, nhiều xã khu vực biên giới, vùng sâu như Quảng Trực, Đam Rông, Cát Tiên… lần đầu người dân được xem bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Càng gần thời khắc giao thừa, quảng trường Lâm Viên và quanh hồ Xuân Hương càng đông người tạo nên một đêm giao thừa ấm áp, rộn ràng. ẢNH: L.V

Càng gần thời khắc chuyển giao, dòng người càng đổ về đông hơn. Tất cả cùng chung tâm trạng phấn khởi, háo hức. Giữa không gian se lạnh 13 độ C, sự náo nhiệt tại quảng trường Lâm Viên và khu vực hồ Xuân Hương đã tạo nên một đêm giao thừa ấm áp, rộn ràng, mở ra năm mới với nhiều kỳ vọng và niềm vui.