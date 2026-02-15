Báo quốc tế lý giải vì sao du khách chọn Việt Nam thay vì Thái Lan hay Campuchia

Việt Nam đã khởi đầu năm du lịch mới bằng việc phá vỡ nhiều kỷ lục. Theo Tổng cục Du lịch quốc gia (VNAT), gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng 1, con số cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng và tăng 18,5% so với năm trước. Những con số này không chỉ thể hiện thắng lợi về kinh tế mà còn làm nổi bật sự thay đổi trên bản đồ địa chính trị. Du khách ngày càng bỏ qua các tranh chấp biên giới âm ỉ giữa Thái Lan và Campuchia để tìm đến sự ổn định ở Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, sự bùng nổ nào cũng đi kèm với những khó khăn riêng.

Việt Nam đang đón lượng khách quốc tế kỷ lục ẢNH: SCMP

Bùng nổ của du lịch Việt Nam trong thời gian qua được thúc đẩy bởi sự đa dạng hóa về thị trường. Mặc dù phần lớn du khách vẫn đến từ châu Á, nhưng lượng khách châu Âu đang tăng lên đáng kể. VNAT cho rằng, bùng nổ đó là nhờ các quy định về visa được nới lỏng - chẳng hạn như miễn visa 45 ngày cho công dân Đức - cùng với sự gia tăng các chuyến bay quốc tế trực tiếp và danh tiếng ngày càng tăng của Việt Nam như một điểm đến nghỉ đông đường dài hàng đầu. Và trên hết, đất nước này mang đến sự kết hợp đa dạng giữa thiên nhiên, văn hóa và các kỳ nghỉ biển. Sức hấp dẫn của đất nước nằm ở sự đa dạng về địa lý, bắt đầu từ phía bắc, chẳng hạn những vách đá vôi ngoạn mục được UNESCO công nhận di sản thế giới tại vịnh Hạ Long hay núi non ngoạn mục ở Hà Giang...

Trong khi đó, thủ đô Hà Nội mang đến một mê cung lịch sử sống động trong khu phố cổ. Đặc biệt, "phố đường tàu" nổi tiếng mang lại cảm giác hồi hộp đúng nghĩa khi những đầu máy xe lửa chạy ngang qua các quán cà phê; tuy nhiên, nó cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về ranh giới mong manh giữa cuộc sống địa phương chân thực và một thành phố đang vật lộn để quản lý sự nổi tiếng của chính mình.

Di chuyển vào miền Trung, câu chuyện chuyển từ sự nhộn nhịp đô thị sang di sản và thiên nhiên. Cố đô Huế và những chiếc đèn lồng thơ mộng của Hội An nằm cạnh những bãi biển cát trắng của Đà Nẵng. Nhưng những rủi ro về môi trường đang ngày càng gia tăng ngay gần đó trên bán đảo Sơn Trà. Trong khi loài voọc chân nâu quý hiếm - thường được gọi là loài khỉ đẹp nhất thế giới - là điểm thu hút chính đối với khách du lịch sinh thái, thì lượng người đi bộ ngày càng tăng đang đe dọa chính khu rừng mà chúng gọi là nhà.

Khung cảnh hoang sơ ở đảo Phú Quốc ẢNH: SCMP

Hành trình tiếp tục về phía nam đến trung tâm ven biển Nha Trang trước khi đến với đô thị kinh tế sôi động TP.HCM. Là cửa ngõ vào đồng bằng sông Cửu Long, thành phố dẫn du khách đến một vùng đất rộng lớn với những cánh đồng màu mỡ và các nhánh sông đổ ra Biển Đông.

Điểm đến cuối cùng của sự bùng nổ này là Phú Quốc. Hòn đảo này từ lâu đã được quảng bá như một điểm đến nghỉ dưỡng hoàn hảo, tránh xa du lịch đại chúng. Tuy nhiên, Phú Quốc cũng đang đối mặt với "sức nóng" khi trong mùa cao điểm từ tháng 11 đến tháng 4, hòn đảo đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Để giải quyết vấn đề, cơ sở hạ tầng ở Phú Quốc đang được phát triển nhanh chóng, quy mô...