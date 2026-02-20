Tết Bính Ngọ 2026: Chợ đêm Phú Quốc náo nhiệt, thu hút du khách đông 'khủng'

Sức hút du khách quốc tế tại chợ đêm Phú Quốc

Theo ghi nhận của chúng tôi, tối 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026), chợ đêm Phú Quốc đón lượng khách đông kinh khủng. Khoảng 19 giờ, tại cổng vào khu vực Ngã Năm vừa được tiểu thương cho trang trí lại khá đẹp, rất đông du khách đến đây chụp ảnh.

Rất đông du khách tập trung check-in tại cổng chợ đêm Phú Quốc vào tối 19.2 (mùng 3 tết) ẢNH: HOÀNG TRUNG

Càng về sau, dòng người đổ về càng đông nghẹt, tạo nên khung cảnh náo nhiệt tràn đầy sức sống. Khách tham quan, đa phần là du khách quốc tế, hào hứng hòa mình vào không gian mua sắm và thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa, những tiếng cười nói đa ngôn ngữ quyện cùng tiếng nhạc xuân tạo nên một "bản giao hưởng" đêm tết vô cùng độc đáo.

Du khách chọn mua hải sản ở chợ đêm tối 19.2 (mùng 3 tết) ẢNH: HOÀNG TRUNG

Càng đi sâu vào trong, không khí càng huyên náo, thực khách phải chen chân mới có thể di chuyển giữa dòng người đông đúc. Ánh đèn từ các gian hàng hắt xuống mặt đường, phản chiếu những gương mặt rạng rỡ của du khách đang mải mê khám phá từng gian hàng nhỏ của khu chợ. Các quán ăn tại đây gần như chật kín người, không còn một chỗ trống, lan tỏa hương thơm phức của các món hải sản nướng, gọi mời du khách.

Các quán ăn hầu như không còn chỗ trống ẢNH: HOÀNG TRUNG

Một trong những điểm thu hút nhất chính là các bồn hải sản tươi sống được bày biện bắt mắt ngay mặt tiền các nhà hàng. Du khách thích thú với những con ghẹ xanh, tôm hùm hay nhum biển còn tươi rói...

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều tiểu thương chợ đêm Phú Quốc bày tỏ tiếc nuối vì chợ đang hoạt động tốt, thu hút rất nhiều du khách tham quan như vậy mà hợp đồng đã hết hạn, có nguy cơ phải đóng cửa sau Tết Bính Ngọ 2026.

Du khách chọn mua quà lưu niệm tại chợ đêm Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ông Hiếu, chủ gian hàng hải sản cho biết ông buôn bán tại chợ đêm này từ lúc chợ còn sơ khai cho đến lúc sầm uất như bây giờ. "Chợ đêm không chỉ là chỗ buôn bán, nó là cái 'nhịp thở' của Phú Quốc về đêm. Nếu phải đóng cửa chợ đêm, tôi thấy như mất đi một phần cuộc sống vậy. Tiếc chứ, tiếc đứt ruột. Cái quán này nuôi cả gia đình tôi, nuôi mấy đứa nhỏ ăn học", ông Hiếu bày tỏ.

Du khách chọn mua đặc sản địa phương ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tương tự, chị Lan (chủ một sạp thời trang) cho rằng chợ đêm có một sức hút kỳ lạ, du khách đến Phú Quốc là... phải vào chợ đêm. Bây giờ nếu chuyển đi chỗ mới hoặc giải thể thì tiểu thương phải làm lại từ đầu. "Tiếc nhất là cái không khí náo nhiệt và sự kết nối giữa người bán với khách du lịch khắp nơi. Chúng tôi không chỉ bán hàng, mà còn như 'đại sứ' giới thiệu văn hóa của đảo ngọc nữa", chị Lan nói.

Sau Tết Bính Ngọ, chợ đêm Phú Quốc sẽ ra sao?

Chợ đêm Phú Quốc chính thức có mặt trên bản đồ du lịch Phú Quốc từ cuối năm 2016 trên cơ sở sáp nhập chợ đêm Dinh Cậu vào chợ đêm Bạch Đằng. Chợ đêm Phú Quốc (giai đoạn 1) nằm trên đoạn đường Bạch Đằng dài khoảng 400 m, nhưng chỉ là một phần lề đường phía bờ sông Dương Đông, phía còn lại là nhà của người dân.

Sau khi chợ đêm hoạt động, phía nhà dân cũng mở ra buôn bán chung nên nhiều người nhầm tưởng chợ đêm bao gồm cả hai bên lề đường. Ngoài ra, đoạn đường Lý Tự Trọng dài khoảng 300 m, từ khu Ngã Năm đến bờ sông Dương Đông, cũng được người dân mở ra các gian hàng tự phát.

Du khách chen chân di chuyển trong chợ đêm Phú Quốc tối 19.2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026) ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ngày 23.12.2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc có văn bản thông báo thời gian kết thúc các hợp đồng kinh tế về việc thuê mặt bằng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (giai đoạn 1 - nay là chợ đêm Phú Quốc).

Theo thông báo, hợp đồng kinh tế giữa Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc (trước đây là Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) với Công ty cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (đơn vị quản lý chợ đêm Phú Quốc) kết thúc ngày 31.12.2025. Vì thế, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc thông báo cho Công ty cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển thực hiện thanh toán tiền thuê mặt bằng theo hợp đồng (khoản còn nợ) và có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ diện tích đất thuê theo hiện trạng tại hợp đồng kinh tế ngày 25.9.2015.

Tuy nhiên, trước sự tha thiết của tiểu thương chợ đêm Phú Quốc và sức hút du khách tại chợ đêm Phú Quốc, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã cho tiểu thương kinh doanh đến sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau tết, địa phương sẽ có hướng giải quyết phù hợp, nhằm đảm bảo sinh kế của bà con cũng như vẫn giữ được sản phẩm du lịch, phục vụ du khách.